Semia informa o falecimento de uma adolescente na Unidade de Acolhimento Infantojuvenil Municipal

Publicada em 19/02/2026 às 08h29
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), informa o falecimento de uma adolescente ocorrido na tarde desta quarta-feira (18), na Unidade de Acolhimento Infantojuvenil Municipal, administrada pelo Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC).
O Município manifesta solidariedade aos familiares neste momento de dor.
A Polícia Civil e a Polícia Técnico-Científica estiveram no local, realizaram os procedimentos periciais e registraram a ocorrência.
As investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias da morte.
A Prefeitura está colaborando integralmente com as autoridades competentes e disponibilizando todas as informações necessárias ao esclarecimento dos fatos.
A gestão municipal reafirma seu compromisso com a transparência e com a apuração rigorosa do ocorrido.
