Semader intensifica recuperação de estradas rurais e atende comunidades mesmo com período chuvoso

Publicada em 16/02/2026 às 08h59
Neste sábado, a equipe da SEMADER realizou uma série de serviços de recuperação em importantes trechos da zona rural de Espigão do Oeste, reforçando o compromisso da Prefeitura com a manutenção das estradas e o apoio direto ao produtor rural.
Os trabalhos aconteceram na Linha Bela União, com implantação de bueiro e cascalhamento, garantindo melhores condições de tráfego e segurança. No Travessão do Farofa, foram executadas ações de recuperação dos pontos mais críticos e lisos da via. Já na região da Balinha 7, a equipe atuou na retirada de atoleiros, restabelecendo o acesso para moradores e para o escoamento da produção.
Nos últimos meses, o volume intenso de chuvas provocou danos em diversos trechos das estradas rurais. Mesmo diante das dificuldades, as equipes da SEMADER seguem em campo, de prontidão, atendendo as comunidades conforme o cronograma de manutenção.
A Prefeitura de Espigão do Oeste reforça que todas as regiões do município serão contempladas com os serviços, assegurando melhores condições de mobilidade, transporte e desenvolvimento para o campo.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!