Rolim de Moura conquista Selo Ouro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada

O município de Rolim de Moura (RO) foi reconhecido com o Selo Ouro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), a mais alta certificação concedida pelo Governo Federal às redes públicas de ensino que apresentam excelência nos índices de alfabetização. O reconhecimento coloca o município entre os que mais se destacam no Brasil na garantia do direito à alfabetização na idade adequada.
O Selo Ouro certifica que as crianças da rede municipal de ensino de Rolim de Moura chegam ao 2º ano do Ensino Fundamental alfabetizadas, com domínio da leitura e da escrita, atendendo aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação dentro do programa nacional.
A certificação é resultado de um conjunto de ações voltadas à melhoria do ensino, envolvendo investimentos em materiais pedagógicos, formação continuada de professores e adoção de estratégias educacionais alinhadas às diretrizes do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. O programa avalia indicadores reais de aprendizagem e exige planejamento sistemático das redes de ensino participantes.
De acordo com os critérios do CNCA, o reconhecimento também leva em consideração a gestão orientada por resultados, com acompanhamento contínuo do desempenho dos alunos, além do trabalho integrado entre professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares e famílias.
A conquista do Selo Ouro reforça o posicionamento de Rolim de Moura como referência nacional em alfabetização, evidenciando o cumprimento das metas educacionais estabelecidas pelo Governo Federal e o compromisso do município com a qualidade da educação pública.
O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada tem como objetivo assegurar que todas as crianças brasileiras estejam alfabetizadas até o final do segundo ano do ensino fundamental, garantindo melhores oportunidades educacionais e sociais desde os primeiros anos escolares.
