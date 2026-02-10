Projeto da Semes atende bairros e distritos com esporte, dança e atividades gratuitas

Publicada em 10/02/2026 às 08h36
O secretário municipal de Esportes de Ji-Paraná, Alessandro Barroso, reuniu-se com professores e demais membros da Secretaria Municipal de Esportes (SEMES) para alinhar o planejamento das ações esportivas para 2026. A pasta está finalizando os preparativos para o retorno das atividades das Escolinhas Esportivas nas modalidades de basquete, futebol, futsal, badminton e voleibol.
De acordo com o secretário, a proposta é atender todas as praças esportivas do município, incluindo os distritos de Nova Londrina e Nova Colina. Ao todo, cerca de dez espaços esportivos receberão as escolinhas, ampliando o acesso da população às atividades esportivas.
Alessandro Barroso destacou ainda que, ao longo de 2025, o corpo técnico da SEMES realizou a revitalização de diversos espaços esportivos do município.
A previsão é que todas as praças esportivas passem a oferecer as atividades a partir da segunda quinzena de fevereiro. As escolinhas atenderão crianças e adolescentes com idades entre 7 e 17 anos.
As aulas de badminton já foram retomadas e acontecem no Ginásio de Esportes Adão Lamota, às segundas e quartas-feiras, com turmas no período da manhã, das 8h às 9h, e no período da tarde, das 14h às 15h. O projeto é voltado para crianças, adolescentes e jovens de 8 a 17 anos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente no local das aulas, com a professora Luane Posser, responsável pelos treinamentos.
Também foram retomadas as aulas de dança, que acontecem em dois pontos do município. Às segundas e quartas-feiras, as atividades são realizadas no Cedel BNH, no segundo distrito. Já às terças e quintas-feiras, as aulas ocorrem na Praça Jardim dos Migrantes, no primeiro distrito, sempre com início às 19h.
As aulas incluem diversos ritmos. Para participar, basta comparecer nos dias e horários das atividades e realizar a matrícula diretamente no local com os professores.
O secretário Alessandro Barroso ressaltou que o projeto das escolinhas reforça a política de inserção e inclusão da gestão do prefeito Affonso Cândido, contribuindo para a promoção do bem-estar, da qualidade de vida e da integração das comunidades atendidas.
