Programa Propriedade Produtiva da prefeitura apoia o pequeno e médio produtor rural

Colheita que gera resultados! Acompanhe o início da colheita de limões na Estância Jabuticabal, resultado do Programa Propriedade Produtiva, que apoia o pequeno e médio produtor rural, fortalece a agricultura e impulsiona a economia local.
O cultivo é um exemplo de como o incentivo técnico e institucional contribui para a geração de renda, a diversificação da produção e o desenvolvimento sustentável no campo.
Produtor: Osvaldo Martins
Estância Jabuticabal – BR-364
