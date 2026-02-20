Programa Propriedade Produtiva da prefeitura apoia o pequeno e médio produtor rural

Por Assessoria

Publicada em 20/02/2026 às 14h39

Colheita que gera resultados! Acompanhe o início da colheita de limões na Estância Jabuticabal, resultado do Programa Propriedade Produtiva, que apoia o pequeno e médio produtor rural, fortalece a agricultura e impulsiona a economia local.

O cultivo é um exemplo de como o incentivo técnico e institucional contribui para a geração de renda, a diversificação da produção e o desenvolvimento sustentável no campo.

Produtor: Osvaldo Martins

Estância Jabuticabal – BR-364