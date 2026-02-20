PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem chuvas intensas nesta sexta-feira (20)
Por Jullya Borges / Brasil 61
Publicada em 20/02/2026 às 08h00
 O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para a Região Norte do país nesta sexta-feira.

No Acre, em Rondônia e no Amapá, a expectativa é de temporais ao longo do dia, com pancadas de chuva fortes e possibilidade de trovoadas.

No Amazonas, a instabilidade se concentra principalmente nos municípios de Manicoré, Tapauá e Novo Aripuanã, que devem registrar muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Em Roraima, a previsão é de tempo fechado, com predominância de muitas nuvens durante o dia.

No Pará, a chuva ocorre com mais intensidade em Altamira e São Félix do Xingu, no sudoeste do estado.

Já no Tocantins, os municípios de Gurupi e São Valério devem registrar nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Porto Velho. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

