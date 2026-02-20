PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem chuvas intensas nesta sexta-feira (20)

Publicada em 20/02/2026 às 08h00
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para a Região Norte do país nesta sexta-feira.
No Acre, em Rondônia e no Amapá, a expectativa é de temporais ao longo do dia, com pancadas de chuva fortes e possibilidade de trovoadas.
No Amazonas, a instabilidade se concentra principalmente nos municípios de Manicoré, Tapauá e Novo Aripuanã, que devem registrar muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
Em Roraima, a previsão é de tempo fechado, com predominância de muitas nuvens durante o dia.
No Pará, a chuva ocorre com mais intensidade em Altamira e São Félix do Xingu, no sudoeste do estado.
Já no Tocantins, os municípios de Gurupi e São Valério devem registrar nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Porto Velho. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!