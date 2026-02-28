PREVISÃO DO TEMPO: Norte registra fortes chuvas neste sábado (28)

Por Jullya Borges / Brasil 61

Publicada em 28/02/2026 às 08h00

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para a Região Norte neste sábado (28).

Acre, Rondônia e Tocantins registram muitas nuvens com pancadas de chuva ao longo do dia.

No Amazonas, pode haver precipitações em São Paulo de Olivença e Juruá, no Sudoeste Amazonense, e em Tefé, na região do Médio Solimões.

Roraima terá tempo claro e estável.

No Amapá, há chance de chuva isolada em Mazagão, Santana e Vitória do Jari.

No Pará, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Oeiras do Pará e Baião, no Nordeste Paraense, e em Goianésia do Pará, no Sudeste do estado.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).