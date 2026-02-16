Prefeitura realiza “Pit Stop Carnaval da Proteção” em Guajará-Mirim

Publicada em 16/02/2026 às 08h51
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), em parceria com o CRAS e o CREAS, IADL, ONU, SEAS, CADÚNICO e Conselho Tutelar, realizaram na manhã desta sexta-feira, 13 de fevereiro, o Pit Stop Carnaval da Proteção.
A ação teve como objetivo orientar a população sobre a importância da proteção social, do respeito e da prevenção durante o período carnavalesco, reforçando o compromisso do município com a garantia de direitos e o cuidado com as famílias.
Durante o Pit Stop, foram realizadas abordagens educativas, distribuição de materiais informativos e orientações voltadas à prevenção de situações de vulnerabilidade, violência e violações de direitos, especialmente de crianças, adolescentes, mulheres e idosos.
A iniciativa integra o conjunto de ações desenvolvidas pela rede de assistência social do município, promovendo conscientização, fortalecimento de vínculos e proteção à comunidade, especialmente em períodos festivos.
A Prefeitura de Guajará-Mirim reafirma seu compromisso em trabalhar pela proteção social e pelo bem-estar da população, unindo informação, prevenção e cidadania.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!