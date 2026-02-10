Prefeitura intensifica operação tapa-buracos nos bairros de Ji-Paraná

Publicada em 10/02/2026 às 14h21
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), segue intensificando nesta quarta-feira (09) os trabalhos de recuperação asfáltica em diversos pontos do município. As ações fazem parte do cronograma contínuo de manutenção viária, que contempla tanto a área urbana quanto os distritos.
Nesta semana, as equipes atuam na rua Vitória Régia, no bairro Novo Horizonte, no trecho compreendido entre a rua Ji-Paraná e a estrada do km 04, realizando o serviço de tapa-buracos. O objetivo é melhorar as condições de tráfego, garantir mais segurança a motoristas e pedestres e contribuir para a mobilidade urbana.
O serviço é essencial para a recuperação de vias danificadas pelas chuvas e pelo desgaste natural do tempo, assegurando melhores condições de circulação e mais qualidade de vida à população. A presença constante das equipes da Semosp nos bairros reforça o compromisso da gestão municipal com a oferta de infraestrutura adequada e eficiente.
Além de melhorar o aspecto urbano, a operação tapa-buracos facilita o deslocamento da população e contribui para a valorização dos bairros atendidos.
A Secretaria Municipal de Obras destaca que a participação da comunidade é fundamental para o sucesso das ações. As solicitações de serviços podem ser feitas por meio das redes sociais oficiais da Prefeitura, pelo telefone ou WhatsApp (69) 3416-4161, ou diretamente na sede da Semosp, localizada na Avenida Dois de Abril, nº 2221, bairro Jardim dos Migrantes.
