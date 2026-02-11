Prefeitura disponibiliza área no antigo lixão para receber entulho de forma correta e responsável

Publicada em 11/02/2026 às 14h26
Espigão D'Oeste é nossa casa, e a gente cuida do que é nosso! Sabe aquele entulho que fica acumulado na garagem? Aquele resto de obra, telha quebrada, tijolos? A gente sabe que às vezes não sabemos para onde levar, mas quando descartamos na rua, a gente acaba prejudicando quem a gente ama.
Entulho na rua não é só "sujeira". Entope bueiros, causa alagamentos, prejudica a saúde de quem passa por lá e coloca em risco a segurança de crianças e idosos. É um problema que afeta toda a comunidade.
Mas a gente tem solução! A Prefeitura disponibiliza uma área especial no antigo lixão para receber seu entulho de forma correta e responsável.
Local: Área reservada no antigo lixão
Horário: 7h às 17h30 (de segunda a sexta)
Custo: Gratuito para você, benefício para todos
Cada um fazendo a sua parte, a gente constrói uma Espigão D'Oeste mais limpa, segura e saudável. Você toparia esse desafio com a gente?
Faça o descarte correto e ajude a cuidar da nossa cidade. Porque Espigão D'Oeste merece o melhor, e isso começa com a gente!
