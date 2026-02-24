Prefeitura de Ji-Paraná reforça orientações sobre a MPOX e medidas de prevenção

Por Natália Pessoa

Publicada em 24/02/2026 às 08h35

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), reforça as orientações à população e aos profissionais da rede quanto à MPOX, doença causada pelo vírus MPXV, pertencente à família Poxviridae.

A transmissão ocorre principalmente por contato próximo e prolongado com pessoa infectada, incluindo contato direto com lesões na pele, fluidos corporais, objetos contaminados e secreções respiratórias. A doença pode acometer qualquer pessoa, independentemente de idade, gênero ou comportamento.

O período de incubação pode variar de 3 a 21 dias. Entre os principais sintomas estão febre, dor de cabeça, dores no corpo, aumento dos gânglios e erupções cutâneas que evoluem para crostas. A transmissibilidade permanece até a cicatrização completa das lesões.

São considerados grupos mais vulneráveis às formas graves pessoas imunodeprimidas, gestantes e crianças. O diagnóstico é laboratorial, com coleta de amostras das lesões e envio aos laboratórios de referência (LACEN). O tratamento é baseado em suporte clínico para alívio dos sintomas, já que não há medicamento específico aprovado.

Pessoas com suspeita ou confirmação devem cumprir isolamento imediato, evitar compartilhar objetos pessoais e seguir rigorosamente as orientações de saúde.

No Brasil, foram registrados 10.839 casos em 2022; 846 em 2023; 2.067 em 2024; 1.079 em 2025; e, até 19 de fevereiro de 2026, 47 casos confirmados nos estados do DF, RJ, SC, SP e RO.

A Semusa orienta que casos suspeitos sejam imediatamente notificados à Vigilância Municipal, com adoção de isolamento, investigação de contatos e medidas para interromper a cadeia de transmissão.

A Prefeitura de Ji-Paraná reforça que a prevenção, a informação correta e a atuação integrada da rede de saúde são essenciais para a proteção da população.

