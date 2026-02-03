Prefeitura de Jaru inicia construção de rotatória no cruzamento das avenidas Padre Adolpho Rohl e Florianópolis

Publicada em 03/02/2026 às 08h24
As obras de sinalização de trânsito em todos os setores de Jaru seguem em ritmo acelerado. Na manhã desta segunda-feira (02), foi iniciada a construção de uma rotatória no cruzamento das avenidas Padre Adolpho Rohl e Florianópolis, região central da cidade.
A modernização da sinalização de trânsito é uma iniciativa da Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Cidade e Desenvolvimento – Semplacide, em parceria com o Governo de Rondônia, através do Departamento Estadual de Trânsito – Detran.
As obras representam um investimento de mais de R$ 4 milhões e compreendem a implantação de cinco rotatórias, semáforos, divisão de fluxo, sinalização horizontal e vertical, faixas de pedestre elevadas e placas de orientação. O serviço também contempla o distrito de Tarilândia e novos residenciais.
O prefeito Jeverson Lima destacou a necessidade da colaboração dos condutores de veículos na melhoria do trânsito no município. “O aumento da sinalização ajudará a diminuir os índices de acidentes, mas a população também tem que fazer sua parte, respeitando os limites de velocidade e cuidando não só de si, como de todos que trafegam em nossas ruas”, disse.
