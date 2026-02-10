Prefeitura de Jaru decreta ponto facultativo nos dias 16 e 17 de fevereiro
Por Assessoria
Publicada em 10/02/2026 às 08h32
A Prefeitura de Jaru decretou, por meio de publicação na edição suplementar do Diário Oficial desta segunda-feira (09), ponto facultativo nos órgãos municipais durante os dias 16 (segunda-feira) e 17 (terça-feira), em virtude das festividades de Carnaval.

Os atendimentos no Hospital Municipal Sandoval de Araújo Dantas funcionarão normalmente, assim como os serviços considerados essenciais, que atuarão em regime de plantão. 

O decreto não afeta o funcionamento das atividades comerciais do município. 

