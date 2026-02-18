Ocupação hoteleira no carnaval supera 99% no Rio de Janeiro
Por AGÊNCIA BRASIL
Publicada em 18/02/2026 às 14h15
A ocupação hoteleira no carnaval deste ano superou os números de 2025, alcançando média de 99,02% na capital fluminense, superior aos 98,62% do ano passado.

O balanço foi divulgado nesta quarta-feira (18) pelo Sindicato dos Hotéis e Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO).

A região com a maior média de ocupação foi a que se estende de Glória a Botafogo, com 99,89%, seguida de Ipanema/Leblon (99,75%), Centro (99,47%), Leme/Copacabana (99,46%) e Barra/Recreio/São Conrado (97,98%).

Segundo análise do presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, as ruas ficaram cheias de foliões, que acompanharam os blocos e aproveitaram os dias de sol nas famosas praias da cidade.

“Uma festa tipicamente carioca, com hospitalidade e alegria, que resultou em hotéis cheios e benefícios para o turismo – bares, restaurantes e shoppings – e para toda a cidade”, disse Lopes.

Interior fluminense

No mesmo sentido, o balanço final da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) registrou que a ocupação no interior do estado também foi alta, atingindo 83,89%.

Confira a ocupação nos principais destinos turísticos no interior do estado:

Arraial do Cabo: 95,40%;

Miguel Pereira: 94,40%;

Angra dos Reis: 93,90%;

Armação dos Búzios: 85,80%;

Vassouras: 84,90%;

Nova Friburgo: 83,80%;

Paraty: 83,70%;

Valença/ Conservatória: 83,40%;

Rio das Ostras: 83,20%;

Barra do Piraí/ Ipiabas: 82,80%;

Cabo Frio: 80,80%;

Teresópolis: 80,10%;

Macaé: 75,40%;

Petrópolis: 75,40%;

Itatiaia/ Penedo: 75,30%.

