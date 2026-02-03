OAB Rondônia lança oficialmente participação no Carnaval com pauta de enfrentamento à violência contra a mulher

Publicada em 03/02/2026 às 13h50
Em coletiva de imprensa realizada com emissoras de TV, rádio e portais de notícia, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO) lançou oficialmente sua participação no Carnaval de rua de Porto Velho com uma proposta inédita e de forte impacto social.
Pela primeira vez em sua história, a OAB Rondônia entra na Banda do Vai Quem Quer com um posicionamento claro: o enfrentamento à violência contra a mulher como responsabilidade coletiva. A ação está alinhada ao tema do desfile deste ano – “Se tem violência contra a mulher, a Banda mete a colher”.
Durante o lançamento, a OAB destacou que ocupar a avenida é também ocupar o debate público. A instituição reforça que sua atuação vai além da defesa das prerrogativas da advocacia, alcançando a promoção dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana e da justiça social.
O presidente da OAB Rondônia, Márcio Nogueira, afirmou que a iniciativa traduz o papel contemporâneo da advocacia.
“Nós temos o dever de dialogar com a sociedade e enfrentar temas que tocam diretamente a vida das pessoas. Estar no Carnaval com essa pauta é mostrar que a advocacia também é instrumento de proteção, cidadania e transformação social”, ressaltou.
A vice-presidente da OAB Rondônia, Vanessa Esber, destacou o caráter estratégico da ação.
“A OAB precisa estar onde a sociedade está. Estar na avenida com essa pauta é transformar visibilidade em responsabilidade. A violência contra a mulher não pode ser tratada como algo privado. É um problema público, jurídico e social, que exige ação, denúncia e proteção”, afirmou.
A presidente da Banda do Vai Quem Quer e da Comissão de Cultura da OAB Rondônia, Siça Andrade, ressaltou a força da união entre cultura e causa.
“A Banda sempre foi espaço de liberdade, diversidade e voz. Levar esse tema para a avenida é honrar essa tradição. Quando a folia carrega consciência, ela transforma. E a presença da OAB fortalece essa mensagem para toda a cidade”, disse.
A presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia (CAARO), Aline Silva, destacou o olhar humano da ação:
“Falar de violência contra a mulher é falar de acolhimento, cuidado e rede de apoio. A CAARO atua diariamente com esse olhar, e estar nesse movimento reforça que nenhuma mulher está sozinha. Justiça também se constrói com empatia e proteção”, disse.
Com mais de quatro décadas de história, a Banda do Vai Quem Quer é reconhecida como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Rondônia e do Município de Porto Velho, reunindo milhares de foliões todos os anos ao som das marchinhas e do espírito democrático da festa.
Ao final da coletiva, a OAB Rondônia reforçou que sua presença no Carnaval não é simbólica, mas política no sentido mais nobre, que é usar a visibilidade para gerar consciência, estimular denúncias e fortalecer a rede de proteção às mulheres.
A OAB Rondônia também anunciou que contará com um trio elétrico exclusivo no desfile e que os abadás começarão a ser vendidos nos próximos dias por meio dos canais oficiais da OAB RO, ampliando a participação da advocacia e da sociedade nesse movimento de conscientização.
Quando e Onde
Sábado, 14 de fevereiro
A partir das 15h
Concentração na Praça das Três Caixas D’Água, em Porto Velho
A OAB Rondônia entra na avenida para mostrar que alegria e responsabilidade caminham juntas. Quando há violência, a advocacia não se omite. Mete a colher. E mete a voz.
SONORAS:
Aline Silva - Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia (CAARO)
Siça Andrade - Presidente da Banda do Vai Quem Quer
