Léo Moraes inicia projeto inédito de microflorestas e transforma área degradada em pomar urbano na capital

Por Assessoria

Publicada em 20/02/2026 às 13h50

O prefeito Léo Moraes deu início nesta sexta-feira (20) ao projeto que promete mudar a capital rondoniense, as Mini Florestas Urbanas. A iniciativa, que teve sua concepção liderada pelo próprio prefeito, busca revitalizar vazios urbanos pertencentes ao município e recuperar Áreas de Proteção Permanente (APP), unindo preservação ambiental com função social.

Nesta primeira etapa, o projeto conta com o plantio de 300 mudas de 1,5 metro e 30 árvores já adultas, com alturas entre 3 e 5 metros no Parque da Cidade da capital. O prefeito Léo Moraes acompanha de perto os trabalhos de preparação das covas e o plantio das espécies menores, reforçando seu compromisso direto com a arborização e o cuidado com a cidade.

PAISAGISMO

Diferente do modelo tradicional, que prioriza apenas o embelezamento estético e a produção de flores, uma prática historicamente copiada da Europa, a visão do prefeito é de que o paisagismo deve ser produtivo e servir à população.

A ideia da mini floresta busca produzir comida através do paisagismo, utilizando plantas nativas e frutíferas. Além de garantir a segurança alimentar, as mini florestas desempenham um papel crucial no reequilíbrio do solo e na redução da temperatura urbana, proporcionando mais conforto térmico para os moradores.

PARCERIAS

A execução do projeto é fruto de uma ação coordenada entre as pastas municipais, envolvendo a SEMAGRI, a SEMUSB e o apoio técnico da SEMA, que atua na perfuração e preparação do terreno.

Para viabilizar o início imediato com espécies de grande porte, também foi realizada uma parceria com o Viveiro Amazônia, que patrocinou as árvores adultas desta fase.

Entre as espécies selecionadas para compor esses novos pulmões verdes e pomares urbanos estão:

* Frutíferas: Caju, Cajazinha, Genipapo, Azeitona e Ingazinha.

* Nativas e Ornamentais: Ipê rosa, Jacarandá, Manguba, Rezida e Sibipiruna