Instalação de ecobueiros chega a mais bairros e ruas de PVH; obras evitam alagamentos, protegem rios e canais

Por Jhon Silva

Publicada em 24/02/2026 às 08h27

As avenidas Carlos Gomes, Sete de Setembro, José Amador dos Reis, Mamoré e Rio de Janeiro estão recebendo obras de instalação de ecobueiros, conhecidos como “bueiros inteligentes”, como parte das ações da Operação Cidade Limpa.

A iniciativa da Prefeitura de Porto Velho implantada no ano passado, ganha agora uma nova etapa, com a ampliação do número de equipamentos em pontos estratégicos da cidade.

Ao todo, 500 cestos foram adquiridos pela Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdur) e serão instalados conforme o cronograma da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).

A iniciativa é resultado de uma atuação integrada: enquanto a Emdur realizou a aquisição do material, as equipes da Seinfra executam a instalação e ficam responsáveis pela manutenção periódica.

Como funcionam os ecobueiros

Os ecobueiros funcionam como uma espécie de cesto coletor instalado dentro da boca de lobo. Eles atuam como barreira física, retendo resíduos sólidos como sacolas plásticas, copos descartáveis, marmitas, papéis e outros materiais que normalmente seguiram para a rede de drenagem.

Com isso, impedem que detritos mais pesados e poluentes avancem pela tubulação, reduzindo o risco de entupimentos e, consequentemente, de alagamentos. Além disso, evitam que o lixo chegue aos rios e canais que cortam a cidade.

“Nosso compromisso é trazer melhorias nos bairros de Porto Velho onde os alagamentos no período de inverno são transtornos. Desta forma estão empregando toda nossa estrutura possível para melhorar essas áreas e garantir um ambiente melhor para todas as famílias”, declarou o prefeito Léo Moraes.

O secretário da Seinfra, Thiago Cantanhede, explica que o sistema contribui para diminuir intervenções emergenciais e tornar o trabalho mais organizado.“Ecobueiro é uma maneira de você evitar essa limpeza constante no bueiro do entupimento. Então a gente faz uma rotina de limpeza a cada 45 dias, mais ou menos, para retirar esse cesto. Ele evita que toda essa sujeira entre dentro da tubulação, que é isso que causa o entupimento e constantemente a alagação”.

Segundo o secretário, a escolha das primeiras vias desta nova etapa levou em consideração o fluxo de pessoas e a concentração de áreas comerciais. “Começamos por essas regiões, são ruas de centros comerciais onde a pessoa geralmente joga o papel, um copo de sorvete, o marmitex. Onde a gente viu que tem maior necessidade de estar limpando esses bueiros. Quando criamos essa rotina de retirar o cesto, conseguimos evitar aquele trabalho mais pesado, com equipamento e equipe usando pá para fazer a limpeza. Ele reduz muito esse tipo de sujeira”.

Cidade mais limpa e drenagem protegida

A ampliação dos ecobueiros representa mais um avanço dentro da Operação Cidade Limpa, que vem atuando em diversas frentes, como limpeza de canais, desobstrução de galerias e recolhimento de entulhos. Mesmo com a nova tecnologia, o secretário destaca que a colaboração da população continua sendo fundamental.

“É uma medida protetiva. A gente continua pedindo para que a população não jogue lixo nas ruas, que procure o local adequado, a lixeira. O entupimento pode até não acontecer de imediato, mas a quantidade de lixo aumenta muito o ritmo da limpeza. A nossa intenção é abrir o bueiro e encontrar cada vez menos resíduos, porque a população está mais consciente”, afirmou o secretário.