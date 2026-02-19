Implante hormonal para planejamento reprodutivo é oferecido em Porto Velho e garante proteção de alta eficácia por até três anos

Publicada em 19/02/2026 às 08h25
A cidade de Porto Velho alcança um marco histórico na assistência à saúde da mulher com a oferta inédita do Implanon. O método, que consiste em um implante subdérmico (inserido sob a pele), chega à rede municipal através de uma pactuação com o Ministério da Saúde. É a primeira vez que o município recebe e disponibiliza essa tecnologia de ponta através do Sistema Único de Saúde (SUS).
O dispositivo é um pequeno bastonete flexível que libera hormônios de forma contínua, garantindo proteção contra gravidez não planejada por até três anos. Por ser um método de longa duração e que não depende da administração diária de comprimidos, o Implanon possui eficácia superior a 99%, sendo um dos recursos mais seguros da medicina reprodutiva atual. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), vai oferecer o serviço na rede pública de saúde.
Público-alvo e critérios de atendimento
A nova estratégia de saúde é voltada para mulheres em idade fértil, na faixa etária de 14 a 49 anos. O foco do atendimento prioriza mulheres em situação de vulnerabilidade, adolescentes e aquelas que possuem contra indicações clínicas a outros tipos de anticoncepcionais, como métodos que utilizam estrogênio.
A chegada dos insumos moderniza o atendimento público, segundo o prefeito Léo Moraes. "Pela primeira vez, estamos garantindo que as mulheres de Porto Velho tenham acesso gratuito, pelo SUS, a um método que antes era restrito à rede particular. É um investimento direto na autonomia da mulher e no planejamento das famílias rondonienses, e em breve será realizado um mutirão para reduzir a fila de espera".
Fluxo de acesso e regulação municipal
O acesso ao implante é estruturado para garantir a segurança clínica da paciente. A interessada deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência para uma consulta de planejamento familiar. Durante o atendimento, a equipe de saúde avaliará o histórico médico para confirmar se o método é indicado para o perfil da paciente. Após a avaliação inicial, o pedido é inserido no sistema para agendamento, que organiza o encaminhamento da paciente para uma unidade especializada, onde profissionais habilitados realizarão a inserção do dispositivo.
O secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, destaca a importância da organização desse processo. "A porta de entrada é a unidade de saúde, onde ocorre a triagem técnica. Após essa etapa, o pedido segue para a nossa regulação, que coordena o agendamento de forma transparente, assegurando que o procedimento seja realizado com todo o suporte técnico necessário".
