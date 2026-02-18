Gedeão toma medidas duras de economia; Marcos Rocha sob ataques; Léo têm desafios a serem superados

Publicada em 18/02/2026 às 13h30
O ANO REAL COMEÇA COM RISCO DA REELEIÇÃO DE LULA, COM INSTITUIÇÕES SOB SUSPEITA E COM MUITA CORRUPÇÃO
Feliz Ano Novo! Finalmente, 2026 vai começar de fato. Num ano diferente, com Copa do Mundo no meio e com as eleições de outubro no primeiro turno e novembro no segundo, o ano real inicia com o país cheio de problemas, recheado de corrupção; com um déficit público como jamais houve na nossa história e com o IBGE aparelhado, mudando índices e os adaptando à realidade virtual criada pelo governo Lula.
A Copa do Mundo, nos Estados Unidos, Canadá e México, pode ser mais um fracasso, até porque há muitos anos deixamos de produzir supercraques, para termos uma safra de jogadores pouco mais que comuns, movidos a milhões de dólares ou euros, todos jogando no exterior. Nossa chance de ganharmos a Copa é mais ou menos a mesma do que o ministro Alexandre de Moraes reconhecer seus exageros nas penas do 8 de Janeiro.
Na política nacional, quase todos da direita, que se dizem nacionalistas e que querem um Brasil justo para todos, estão, na vida real, se digladiando pelo poder. Rachados, direitas e conservadores estão se preparando para entregar, de bandeja, o poder à esquerda, o que poderá significar a última pá de cal num país verdadeiramente democrático e que caminhará, célere, para a destruição institucional.
Na política local, com exceção do governador Marcos Rocha, que decidiu abrir mão do poder, para não ficar nas mãos de quem não o tem, a história é semelhante. Os discursos falam em interesses maiores do Estado, mas a prática é “pouca farinha, meu pirão primeiro”! Também aqui, o sistema eleitoral, preparado para reeleger e não eleger, deve trazer muita pouca novidade em relação à novas lideranças. Quem está com o poder e o dinheiro, estes sim, terão as maiores chances.
No frigir dos ovos, o Ano Novo real começa como tem começado nas últimas décadas, mas agora acrescido de muita Fake News e Inteligência Artificial, muita corrupção, acima do que qualquer país sério poderia suportar e com um Judiciário, em seus altos escalões, sob suspeição e sendo cada vez mais parcial, sempre apoiando o poder da esquerda.
Começa 2026 de verdade, depois do carnaval, com a roubalheira dos velhinhos ainda sem solução; com instituições como o IBGE e o Judiciário, antes tão respeitadas, sob suspeição e com números que falseiam a economia e o desemprego, além da quebradeira dos Correios e o risco do mesmo ocorrer com a Previdência Social.
Calam-se os tambores, mas infelizmente, não morreram junto com o Reinado de Momo, todos os perigos que o Brasil terá pela frente.
Inclusive o de reeleger um governo socialista, que pode completar serviço de destruir o agronegócio; continuar incendiando casas e propriedades de produtores rurais e garimpeiros e tornar o brasileiro, em sua grande maioria, cliente das esmolas oficiais. Pobres de nós, a ampla maioria, que só queremos ter uma vida digna e cheia de trabalho!
COM QUEDA DO REPASSE, CÂMARA FAZ ECONOMIA DE GUERRA E PODE TER QUE CORTAR ATÉ 200 CARGOS COMISSIONADOS
Parece pouco, mas ao cortar meio por cento dos recursos destinados à Câmara Municipal de Porto Velho, mesmo afirmando cumprir preceito Constitucional (o caso está sub judice, no TJ rondoniense) , a decisão da Prefeitura obrigou o presidente Gedeão Negreiros a tomar medidas duras de economia no legislativo municipal.
Antes, o repasse era de 5 por cento da arrecadação municipal e agora baixou para 4,5 por cento. Estes cerca de seis milhões de reais/ano, determinaram praticamente uma economia de guerra na Câmara porto-velhense. Ao menos até decisão definitiva da Justiça. Caso o Judiciário não dê ganho de causa à Câmara, para a retomada dos valores anteriores, poderão ser cortados até 200 cargos comissionados, a curto prazo.
Decreto assinado pelo presidente Gedeão, que vale por seis meses, proíbe gastos com cursos, atividades extras, especialmente à noite; horário corrida na Câmara, das 8 às 14 horas; concessão de vantagens, reajustes ou quaisquer outros gastos fora dos comuns, entre outras medidas para apertar os cintos.
Todos os departamentos da Câmara também devem economizar energia, água e até copos descartáveis. Só o cafezinho está a salvo, ao menos por enquanto. E os atuais contratos serão revistos para baixo.
Municípios que têm entre 500 mil e 3 milhões de habitantes, devem repassar 4,5 por cento da arrecadação para sua Câmara de Vereadores. Como Porto Velho está na faixa de 550 mil, o valor anterior estava sendo repassado a mais, segundo a Constituição. Por isso, as medidas fortes de economia, adotadas pelo comando do legislativo municipal.
A BAIXARIA COMEÇOU BEM ANTES DO QUE SE ESPERAVA: FAKE NEWS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL SÃO USADAS CONTRA O GOVERNADOR
A baixaria começou muito antes do que se esperava! Ataques ao governador Marcos Rocha, Fake News sobre perdão de dívida da Energisa, que jamais aconteceu e até um vídeo, criado por Inteligência Artificial, colocando o líder rondonienses como se ele fosse aliado do PT, tomaram conta das redes sociais, nos últimos dias. Com samba enredo eivado de ataques, obviamente tudo feito de forma anônima, o vídeo chama Rocha de “traidor da direita”, o que realmente extrapola qualquer questão de bom senso.
Por trás de tudo, claro, está a sucessão estadual, a decisão do Governador de aderir ao PSD e apoiar o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, à sua sucessão e o aval que dará a várias candidaturas muito viáveis tanto ao Senado quanto ao Congresso e à Assembleia Legislativa. Com uma força política que pode se tornar avassaladora nas urnas em 2026, Rocha se torna, vários meses antes do início da campanha política, alvo de ataques duríssimos de opositores, que, claro, muitos deles se escondem no anonimato.
Há críticas e críticas. Uma delas, válida, é a questão do João Paulo II e do Heuro, que até agora não se tornaram realidade. Mas os duros ataques, via Fake News, de que o governo, com aval da Assembleia, teria perdoado uma dívida de 2 bilhões de reais da Energisa, é daqueles absurdos que não se compreende. A nova lei que renegocia débitos vale para todas as empresas e inclusive para CPFs, que podem acertar seus débitos para com os cofres do governo. Vários prefeitos já vieram a público agradecer o benefício que os beneficiará, mas mesmo assim a inverdade continua pululando nas redes sociais.
Já com relação ao PSD, o que se sabe é que, para ingressar no partido, Marcos Rocha teve a garantia da direção nacional o afastamento do governo petista e que a sigla terá candidatura própria à Presidência. Mas, ainda a longe tempo da eleição, os ataques contra Rocha já começaram. Imagine-se só o que ainda virá por aí!
RECONTAGEM DE VOTOS NÃO VAI MUDAR COMPOSIÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO VELHO, DIZ ESPECIALISTA
Não muda nada! Mesmo que se mantenha em instâncias superiores a decisão da Justiça rondonienses de invalidar os votos do PSB, por fraude na cota feminina, isto não afetará a atual composição da Câmara Municipal de Porto Velho, como boa parte do noticiário sobre o tema afirmava. Segundo o advogado Manoel Veríssimo, especialista em Direito Eleitoral, explica que a retirada dos votos válidos e, por consequência, a mudança do quociente eleitoral, no final das contas não vai significar mudanças de cadeiras, com vereadores perdendo seus mandatos e outros assumindo.
Numa longa explicação técnica, recheada de informações sobrea a legislação eleitoral, Veríssimo diz que até pode haver uma associação automática entre anulação de votos e perda de mandatos, mas, ressalta, nem sempre esta medida ocorre”, observando que a variação no índice impacta etapas distintas da distribuição de vagas, sem necessariamente alterar o resultado final.
Para o advogado especialista, “a redução do número mínimo de votos exigidos por cadeira não se mostrou suficiente, até aqui, para modificar o total de vereadores eleitos”. Para ele, até agora, não há o que possa mudar e a tendência é que se mantenha, sem alteração a composição da Câmara Municipal de Porto Velho, com os eleitos na última disputa de 2024.
O advogado do PSB, outro dos grandes nomes do Direito Eleitoral de Rondônia, também considera muito prematura qualquer teoria de mudanças na composição da Câmara. Nelson Canedo diz que há um longo caminho jurídico ainda a trilhar, antes de qualquer decisão definitiva.
DEPOIS DO RECORDE DO ANO PASSADO, 2026 COMEÇA COM ÍNDICES AINDA PIORES DE FEMINICÍDIOS NO BRASIL
O recorde de mortes de mulheres no Brasil, com 1.470 assassinatos no ano passado, vai na contra mão de discursos; campanhas; Lei Maria da Penha e outras medidas. O feminicídio continua sendo um crime recorrente e, mesmo que tenham aumentado muito os casos de assassinatos de mulheres julgados e condenados, este tipo de crime não diminui. Pelo contrário. Há vários motivos, mas um dos principais é a complacência com que nossas leis se preocupam com os direitos humanos de criminosos e nunca com suas vítimas.
A legislação atual aparenta ser mais dura. E o é, eventualmente. Mas o problema é que há tantos direitos em defesa de matadores, que, no final das conas, mesmo condenados a penas pesadas, eles jamais cumprem o que deveriam cumprir. Pena mínima de 15 anos, sem direito a qualquer benefício de saidinha redução da sentença e tantos outros, começaria a pelo menos assustar estes covardes desgraçados, que matam suas mulheres como seu elas fossem animais e de suas propriedades.
Para se ter ideia, o ano de 2026 começou pior do que o recordista 2025. Só no Rio Grande do Sul, até 10 de fevereiro, foram registrados onze feminicídios. Praticamente uma morte a cada três dias e meio. Em Rondônia, já tivemos pelo menos três casos. Mesmo com tanto discurso e conversa fiada, nada diminui a fúria dos criminosos. Se eles não forem contidos e enjaulados por décadas, não se resolverá o problema.
BATALHA CONTRA ALAGAÇÕES É SEMPRE A PRIORIDADE. MAS POPULAÇÃO PRECISA PARTICIPAR
Passado o carnaval, com a volta da vida à realidade, o prefeito Léo Moraes e sua equipe têm muitos desafios a serem superados. Em seu segundo ano de governo, Moraes se dedica a várias obras ao mesmo tempo, mas não há outro alvo prioritário do que o combate aos alagamentos, que infernizam a vida do porto-velhense a cada chuva mais forte. No dia a dia, uma série de trabalhos já estão andando, mesmo neste período de chuvas intensas, como não se viu nos últimos nãos, neste pesado inverno amazônico.
Seria uma grande injustiça não reconhecer o esforço da Prefeitura no combate às alagações. Aqui e ali, inclusive em locais onde parecia não haver solução para a água que tomava conta de tudo, já há avanços consideráveis. Limpeza constante de canais (eles são limpos num dia e tem gente que joga lixo neles no outro!); limpeza de canos que estão entupidos com terra, pedras, restos de árvores, enfim, totalmente inoperantes; trocas de canalização por outra maior, enfim, onde tem atuado, já se observa melhoras no escoamento das águas.
Falta ainda, claro, a grande transformação da cidade, com obras profundas, com investimentos pesados. Com menos de 2 bilhões de reais para começar e um longo tempo de obras, não se resolverá o problema total dos alagamentos que deixam grande parte da população de cabelos em pé. A corrida em busca de recursos se intensifica. Mas a verdade é, mesmo com dinheiro, se precisará ainda longos anos para a solução definitiva do problema.
Enquanto isso, a Prefeitura faz o que pode. E a população tem que ajudar, não jogando lixo nas ruas, nos canais, na canalização. Sem isso, não há esforço que melhore nossa Capital.
SE FOREM MESMO REAIS, VÍDEOS E DELAÇÃO DE VORCARO PODEM SACUDIR A REPÚBLICA BRASILEIRA
Pode ser apenas Fake News. Pode ser até Inteligência Artificial. Mas a verdade é que o assunto domina rodas as conversas nos meios políticos. A Polícia Federal teria descoberto vídeos secretos no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, aquele que deu o golpe do Banco Master no sistema econômico nacional que já está em 12 bilhões de reais, mas pode se tornar muito mais. Há quem diga que os vídeos, se verdadeiros, deixarão a República brasileira de queixo caído.
Os vídeos, por enquanto hipóteses, mostrariam encontros sexuais de altas autoridades, reunidas em vários locais, incluindo o Resort que o ministro Dias Toffoli jura que não é dele. Com muitas mulheres, inclusive de menor idade. Nas redes sociais, pululam comentários e detalhes sobre as orgias. O que se fala é que a maioria das mulheres eram suíças, suecas, holandesas, contratadas exatamente o não saberem falar português e não denunciarem.
Por enquanto, pelo menos, não há informações concretas e definitivas. Mas há quem diga que importante parcela da classe dominante de Brasília, no mundo masculino, não tem dormido direito, desde que a história da descoberta dos vídeos se tornou pública. Há quem diga que algumas imagens são realmente assustadoras.
Há ainda outro grave problema à vista: ouve-se que Vorcaro poderia aceitar uma delação premiada, em troca de benefícios legais. Isso também sacudiria o país, tal a podridão que poderia emergir.
Em breve, imagina-se que, se tais vídeos não forem Fake e se a delação ocorre, tudo isso poderia acabar chegando às redes sociais e causar os danos que se pode supor. Esperemos, então!
VERGONHA: ONU SAÚDA “EFUSIVAMENTE” O REGIME ASSASSINO DO IRÃ, QUE MATA SEU PRÓPRIO POVO
A Organização das Nações Unidas, a agora dominada ONU, quando criada, era uma entidade voltada à paz e à defesa aos direitos humanos. Agora, aparelhada pela esquerda, ela se tornou um arremedo de si mesma, defendendo o terrorismo e homenageando regimes assassinos como os dos Aiatolás do Irã, que matam seu próprio povo.
Nesta semana, o secretário geral da ONU, Antonio Guterres, fez uma saudação especial ao aniversário da “Revolução Islâmica” de 1979, ou seja, aos 47 anos de um regime sanguinário, que pretende dominar o mundo com suas crenças, usando de violência e defendendo a morte dos que não seguem sua religião.
Em nome da socialista ONU, que já não esconde suas preferências, a autoridade em nome desta instituição mundial, ignorou a truculência, as mortes praticadas contra o próprio povo iraniano; o desrespeito aos direitos humanos; o tratamento selvagem às mulheres; os gays que são jogados de prédios para a morte, para saudar “com as mais calorosas congratulações, o Dia Nacional da República Islâmica do Irã”. Uma vergonha!
O presidente Trump está organizando a criação de um Conselho da Paz, para substituir a ONU, que hoje envergonha parte do mundo. Infelizmente, o governo brasileiro prefere se aliar aos que vangloriam o regime assassino do Irã!
PERGUNTINHAS
Você sabia que um grupo de quatro mulheres, que imaginavam que a frase do presidente Lula que não deveria ser preso quem rouba celular para tomar uma cervejinha não foi respeitada pela PM de Rondônia e se deram muito mal no carnaval de Porto Velho? Elas furtaram 13 celulares durante a passagem da Banda do Vai Quem Quer, um deles tinha localizador e todas foram parar na cadeia. E sem cervejinha?
Comentários
Seja o primeiro a comentar!