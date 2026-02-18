Negociações entre EUA, Ucrânia e Rússia terminam sem acordo por fim da guerra

Publicada em 18/02/2026 às 14h33
Nova rodada de negociações em Genebra entre os dois países envolvidos na guerra da Ucrânia mediadas por negociadores dos EUA não resolveu impasse territorial. Kiev fala em progresso, e Rússia diz que conversas foram 'difíceis'.
Uma nova rodada de negociações trilaterais entre Estados Unidos, Ucrânia eRússia terminou nesta quarta-feira (18) em Genebra, na Suíça, sem acordo para terminar a guerra entre os dois países europeus. O impasse entre Kiev e Moscou continua, segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
O fim da reunião foi confirmado por ambas as partes por volta das 7h no horário de Brasília. As tratativas duraram quase duas horas nesta quarta, e cerca de seis horas na terça-feira. Ambos os lados afirmaram que as negociações foram "difíceis", mas que novos encontros devem ocorrer em breve.
“Podemos ver que houve progresso, mas, por enquanto, as posições divergem porque as negociações foram difíceis”, afirmou Zelensky, em conversa com repórteres após o encontro. Segundo ele, os dois lados concordam "em quase tudo" no âmbito militar, porém não é possível dizer o mesmo com relação ao destino dos territórios ao leste da Ucrânia e da usina nuclear de Zaporizhzhia.
Na mesma linha de Zelensky, o chefe da delegação ucraniana, Rustem Umerov, afirmou que houve progresso nas negociações, porém disse que não poderia revelar detalhes.
O chefe da delegação russa, Vladimir Medinski, afirmou que foram "difíceis, mas profissionais". "A próxima reunião acontecerá em um futuro próximo", acrescentou o negociador russo em declarações à imprensa estatal em Genebra, sem revelar mais detalhes.
Após as negociações trilaterais, Medinski e Umerov tiveram uma reunião privada que durou cerca de duas horas, segundo a agência de notícias russa RIA Novosti. A agência, no entanto, não divulgou mais detalhes desse encontro. Os ucranianos não confirmaram a reunião até a última atualização desta reportagem.
Ao que tudo indica, o maior impasse entre a Ucrânia e a Rússia continua a questão territorial. Enquanto Moscou exige a cessão de Donbas, Kiev se recusa a entregar o restante da região ao leste ucraniano que ainda está sob seu domínio. "As conversas foram tensas", afirmou um negociador russo não identificado à RIA Novosti.
Antes do fim da reunião em Genebra nesta quarta, Zelensky acusou a Rússia de arrastar as negociações e disse que um acordo para finalizar a guerra da Ucrânia, que completará quatro anos na semana que vem, já poderia ter ocorrido. O líder ucraniano também pediu a participação europeia nas negociações, que seria "fundamentalmente necessária", segundo ele.
O enviado especial do governo Trump para resolver o conflito, Steve Witkoff, falou em "progresso significante" nas negociações, porém não deu mais detalhes. A fala ocorreu nesta quarta-feira antes da reunião com ucranianos e russos.
