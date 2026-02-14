Força Tática captura integrante de facção com drogas e munição

Publicada em 14/02/2026 às 09h00
Na noite desta sexta-feira (13), uma ação conjunta da Força Tática e da Rádio Patrulha resultou na prisão de um foragido da Justiça e na apreensão de drogas, munição de uso restrito e diversos objetos em uma residência no município de Alta Floresta D’Oeste – RO.
De acordo com informações, um homem identificado como Adrian de 23 anos, foi preso após mandado de recaptura em aberto, apontado como integrante da facção criminosa, onde estaria escondido em um imóvel no Centro da cidade.
Ao perceber a aproximação das viaturas, um suspeito teria corrido para dentro da casa, o que motivou o acompanhamento e a entrada dos policiais no local, conforme previsto na legislação. Durante a abordagem, o homem apresentou identidade falsa, mas, após consulta aos sistemas, foi confirmada sua real identidade e a existência de mandado judicial válido até 2042, com pena remanescente superior a oito anos em regime fechado.
No interior da residência, os policiais localizaram porções de substância análoga ao crack escondidas na cozinha e munições calibre 9mm de uso restrito em um dos quartos. Também foi apreendido um simulacro de pistola, além de cartões bancários em nome de terceiros, semijoias, facas, um pulverizador, peças de vestuário, aparelho celular e R$ 159,00 em espécie.
Uma mulher que estava na casa foi conduzida à delegacia após ser flagrada com substância semelhante à cocaína. Ela alegou ser usuária e que o entorpecente seria para consumo próprio.
O homem recebeu voz de prisão em razão do mandado de recaptura, pelo crime de falsa identidade e, em tese, pela posse de munição de uso restrito. Já a mulher foi apresentada à autoridade policial para os procedimentos cabíveis relacionados ao porte de droga para consumo pessoal, conforme a Lei de Drogas.
Ambos permaneceram à disposição da Justiça. Segundo a ocorrência, o custodiado apresentou uma lesão antiga na mão, que teria sido causada por disparo de arma de fogo em situação anterior.
