Publicada em 20/02/2026 às 08h40

Dois motoristas de nome e idade não divulgados pelas autoridades foram socorridos com escoriações ao Hospital Municipal após colisão na entrada do loteamento Savana Park, na tarde desta quinta-feira,19, em Jaru, RO.

Segundo informações, um HB20 ao fazer o retorno na entrada do Savana Park, foi atingido por um Etios que vinha de Ariquemes sentido a Jaru. Com o impacto da colisão, um dos veículos teria perdido o controle e colidido com um poste de iluminação.

Os dois motoristas precisaram ser socorridos ao Hospital Municipal Sandoval de Araújo Dantas com escoriações pelo corpo.

A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada para registro de ocorrência e controle do trânsito.