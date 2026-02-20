Câmara aprova fortalecimento das políticas para crianças e adolescentes

Por Assessoria

A Câmara Municipal de Jaru realizou mais uma sessão extraordinária, nesta quinta-feira (19), e aprovou importantes investimentos que impulsionam o desenvolvimento do município e fortalecem áreas essenciais da administração pública.

Entre as matérias aprovadas, estão recursos destinados a obras de infraestrutura, pavimentação e aquisição de máquinas e equipamentos, ampliando a capacidade operacional do município e promovendo melhorias significativas na mobilidade urbana e na qualidade de vida da população.

O setor esportivo também foi contemplado com investimentos voltados às melhorias no Ginásio Poliesportivo Sebastião Mesquita e no Campo Municipal de Tarilândia, garantindo melhores condições para a prática esportiva, realização de eventos e incentivo ao convívio comunitário.

Na área da saúde, foi aprovado investimento para a aquisição de instrumentos cirúrgicos destinados à realização de procedimentos por videolaparoscopia. A medida fortalece o centro cirúrgico, amplia a capacidade técnica dos atendimentos e proporciona mais segurança e eficiência aos pacientes da rede pública.

Já na educação, os vereadores autorizaram recursos para a aquisição de dois veículos destinados à escola agrícola, além de investimentos voltados aos profissionais da rede municipal de ensino. As ações reforçam o compromisso com a valorização dos servidores e com a construção de um ambiente educacional cada vez mais estruturado e preparado para formar cidadãos.

Outro projeto aprovado prevê investimentos destinados ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Os recursos serão aplicados no fortalecimento de projetos executados por organizações da sociedade civil habilitadas, bem como em ações de conscientização e prevenção, ampliando a proteção e a garantia de direitos das crianças e adolescentes de Jaru.

As aprovações demonstram o alinhamento entre responsabilidade fiscal e compromisso social, consolidando o papel do Legislativo na análise e autorização de investimentos estratégicos para o crescimento sustentável do município.

A Câmara Municipal segue atuando com diálogo, transparência e foco em resultados que impactam diretamente a vida da população jaruense.