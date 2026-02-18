Atividade Delegada melhora policiamento no Carnaval 2026 em Porto Velho com um total de 950 policiais escalados

Publicada em 18/02/2026 às 13h37
Apenas na Banda do Vai Quem Quer, foram empregados 205 policiais na escala normal, além de 30 na Atividade Delegada, 38 na escala especial, 27 no apoio logístico, 35 do Policiamento Preventivo (PP), 30 do Batalhão Policial de Choque e 12 agentes da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran).
No Comando da Polícia Militar cerca de 490 policiais se apresentaram para o serviço.
A Banda do Vai Quem Quer recebeu, neste ano, apoio por meio da Atividade Delegada, iniciativa da Prefeitura de Porto Velho que permite que policiais militares atuem durante o período de folga, melhorando o efetivo nas ruas e fortalecendo o policiamento ao longo do percurso do desfile.
O comandante da Polícia Militar de Rondônia, coronel Glauber Souto, falou sobre a importância da parceria institucional.
“Agradecer primeiramente à Prefeitura de Porto Velho, ao prefeito Léo Moraes, por essa importante iniciativa, que já vem rendendo frutos para o nosso município. Hoje, pela primeira vez na história da nossa Polícia Militar, a Banda do Vai Quem Quer recebe o apoio da Prefeitura também na segurança, que patrocina os policiais que estão na folga para reforçar o policiamento. É muito importante que todos os órgãos se envolvam na segurança pública, que é dever do Estado, mas responsabilidade de todos”.
Segundo o coronel, a presença ampliada dos policiais proporciona mais tranquilidade às famílias que participam da festa. “A atividade delegada financia e fortalece a segurança, trazendo mais proteção aos brincantes e à população que se desloca para se divertir nos blocos com suas famílias”.
O prefeito Léo Moraes também ressaltou o papel da gestão municipal no apoio à segurança pública durante o Carnaval. “A Prefeitura está cumprindo sua responsabilidade ao investir na Atividade Delegada. Nosso objetivo é garantir que as famílias possam curtir a festa com tranquilidade, com presença policial reforçada e planejamento integrado entre as forças de segurança”
O efetivo voluntário à disposição da Atividade Delegada é de 225 policiais, empregados não apenas no reforço do policiamento, mas também no apoio às ações da Semtran, da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) e da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) por meio das equipes de Postura em todos os dias de Carnaval.
Nos blocos de maior porte, a média tem variado entre 100 e 150 policiais por evento, assegurando organização, prevenção de ocorrências e ambiente seguro para foliões, comerciantes e trabalhadores.
