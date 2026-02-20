Após meses de batalha contra doença degenerativa, Eric Dane morre aos 53 anos

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/02/2026 às 09h14

O ator Eric Dane, conhecido do grande público por seu trabalho na televisão norte-americana, morreu nesta quinta-feira (19), aos 53 anos. Ele enfrentava a esclerose lateral amiotrófica (ELA), condição neurológica progressiva que compromete os movimentos do corpo e não possui cura.

A confirmação da morte foi feita por meio de comunicado oficial enviado à imprensa por representantes do artista. A nota informa que ele faleceu durante a tarde, após meses de enfrentamento da doença, e que permaneceu ao lado de familiares e amigos próximos nos últimos dias de vida.

O texto divulgado também destacou o envolvimento do ator na defesa da conscientização sobre a ELA. “É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de Eric Dane na tarde de quinta-feira, após uma corajosa luta contra a ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica). Ele passou seus últimos dias cercado por queridos amigos, sua esposa dedicada e suas duas lindas filhas, Billie e Georgia, que eram o centro de seu mundo”, informou a equipe.

Ainda segundo o comunicado, o ator transformou a experiência pessoal em mobilização pública. “Ao longo de sua jornada com a ELA, Eric tornou-se um defensor apaixonado da conscientização e da pesquisa, determinado a fazer a diferença para outras pessoas que enfrentam a mesma luta. Sentiremos profundamente sua falta e ele será sempre lembrado com carinho. Eric adorava seus fãs e é eternamente grato pela demonstração de amor e apoio que recebeu. A família pediu privacidade neste momento tão difícil.”

Do diagnóstico à necessidade de cuidados contínuos

O diagnóstico havia sido revelado pelo próprio ator em entrevista à revista People, em abril do ano passado. Na ocasião, ele classificou a enfermidade como “uma doença terrível” e falou sobre os desafios impostos pela condição.

Com a progressão do quadro clínico, Dane passou a depender de assistência permanente. A ex-esposa do ator, Rebecca Gayheart, relatou detalhes da rotina de atendimento domiciliar em entrevista à revista The Cut, posteriormente repercutida pela People.

Segundo o relato, a escala de cuidados era dividida em 21 turnos, com equipes de enfermagem atuando 24 horas por dia. “Eric tem enfermeiros 24 horas por dia”, afirmou Rebecca em trecho citado pela publicação.

Ela também descreveu dificuldades para obter autorização do convênio médico para manter o atendimento contínuo. Em uma das situações narradas, relatou ter ouvido de uma atendente: “Você pode continuar pedindo, e eu vou continuar negando”. Quando havia lacunas na cobertura, familiares e amigos eram acionados para auxiliar, inclusive para suprir turnos longos de até 12 horas.

Papel marcante em “Grey’s Anatomy”

O ator ganhou projeção internacional ao interpretar o cirurgião plástico Mark Sloan na série Grey's Anatomy, personagem que se tornou um dos mais populares da produção. Ao longo da carreira, participou de outras produções televisivas e cinematográficas, consolidando seu nome na indústria do entretenimento.

A esclerose lateral amiotrófica afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e leva, gradualmente, à perda da capacidade de falar, se movimentar e respirar sem suporte. Apesar de existirem medicamentos que ajudam a retardar a evolução da doença, ainda não há tratamento curativo.