Alan Queiroz destina R$ 56,3 mil para equipamentos agrícolas e reforça apoio a produtores rurais

Publicada em 03/02/2026 às 08h20
Nova União - RO - O repasse de R$ 56.300 já foi efetivado e permitiu a aquisição de uma grade aradora e de um perfurador de solo destinados à Associação ASPRULQ, ampliando a capacidade de preparo das áreas produtivas e oferecendo suporte direto aos produtores rurais atendidos pela entidade.
Com os novos equipamentos, a expectativa é de maior eficiência operacional no campo e melhores condições de trabalho para quem atua na agricultura.
A iniciativa foi viabilizada por meio do mandato do deputado estadual Alan Queiroz e atendeu a uma solicitação apresentada pelo vereador Valdeir.
A destinação dos recursos teve como foco o fortalecimento da agricultura familiar, com investimentos voltados à melhoria da produtividade e ao apoio às atividades desenvolvidas no meio rural.
Ao destacar a importância do investimento, o parlamentar afirmou que “quem produz merece apoio e respeito”, ressaltando que ações desse tipo buscam gerar resultados concretos no campo e contribuir para o desenvolvimento das comunidades rurais.
