Três homens são presos pelo crime de tráfico de drogas em operação

Publicada em 03/01/2026 às 09h00
Três indivíduos foram conduzidos à UNISP na manhã desta sexta-feira, 02 de janeiro de 2026, suspeitos de envolvimento com o crime de tráfico de drogas. A ação ocorreu no bairro Bosque dos Ipês, após trabalho da guarnição composta pelo Sargento PM Teodoro e Cabo PM Siqueira, com o apoio do Sargento PM D. Moura e Cabo PM Coppo.
Segundo informações, a residência onde os suspeitos foram localizados era apontada como um ponto com frequente circulação de usuários de drogas, o que levantou a atenção da polícia.
Durante a abordagem e as buscas no imóvel, foram apreendidas porções de maconha, dinheiro em notas fracionadas, característico da comercialização de entorpecentes, além de um drone, que pode ter sido utilizado para monitorar a movimentação na região.
Diante das evidências encontradas no local, os três envolvidos foram encaminhados à UNISP, onde permaneceram à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis
