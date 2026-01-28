MISSÃO

SINDSEF-RO vai a Brasília cobrar retomada do enquadramento NA/NI junto à CGU e MGI; mobilização ocorre após a suspensão das portarias

Almir José e o advogado Elton Assis, do escritório Fonseca & Assis, anunciaram que buscam soluções imediatas para a suspensão temporária das portarias de reenquadramento dos servidores