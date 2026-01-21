Semed inicia cadastros e recadastros do transporte escolar para 2026 em Vilhena

Publicada em 21/01/2026 às 08h33
A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), anuncia o início do período de cadastro e recadastro do transporte escolar para o ano letivo de 2026, destinado aos estudantes da rede municipal de ensino.
O prazo começa nesta quarta-feira, 21, e tem como objetivo garantir o acesso à educação, oferecendo meios seguros e adequados de locomoção aos alunos, tanto da zona urbana quanto da zona rural do município.
O atendimento será realizado presencialmente na sede da Semed, de segunda a quinta-feira, das 07h às 17h e, nas sextas-feiras, das 07h às 13h. O procedimento é fundamental para assegurar que todos os estudantes aptos a utilizar o transporte escolar estejam devidamente registrados, permitindo o planejamento e a organização eficiente do serviço.
Para efetuar o cadastro ou recadastro, pais ou responsáveis devem comparecer ao local munidos dos seguintes documentos: RG, CPF ou certidão de nascimento do aluno; RG ou CNH e CPF do responsável; Declaração de uso do transporte escolar, emitida pela unidade de ensino; Comprovante de endereço atualizado.
O transporte escolar é uma política pública essencial, especialmente para estudantes que residem em regiões mais afastadas ou de difícil acesso, contribuindo para uma educação mais segura, inclusiva e igualitária.
A Semed reforça a importância de que os responsáveis realizem o cadastro ou recadastro dentro do prazo estabelecido, garantindo a continuidade e a qualidade do atendimento aos alunos da rede municipal.
