Semed divulga 2ª convocação da Educação Infantil conforme vagas remanescentes e inscritos na lista de espera 2026

Os responsáveis legais pelos inscritos convocados deverão comparecer à Secretaria da Escola, no período de 3 dias úteis a contar da data de convocação de janeiro, no horário das 07h às 12h30, a fim de efetivar a matrícula, portando toda a documentação obrigatória exigida.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E INDISPENSÁVEIS (ORIGINAIS E CÓPIAS);
· 01 (uma) Cópia da certidão de nascimento (obrigatório);
· 01 (uma) Cópia da carteira de vacina (página com os dados pessoais e página de vacinas) (obrigatório);
· 01 (uma) Cópia do cartão do SUS (obrigatório);
· 01 (uma) foto 3×4 (obrigatório);
· 01 (uma) Cópia de comprovante de residência, preferencialmente de energia elétrica (obrigatório);
· 01 (uma) Cópia do CPF e RG dos responsáveis pela criança (obrigatório);
· 01 (uma) Cópia do cartão do Bolsa Família e ficha V7 do beneficiário bolsa família;
· 01 (uma) Cópia do CPF do aluno/a (obrigatório);
· Declaração de transferência e/ou Histórico escolar em via original, para quem já está estudando. Caso esteja em formato PDF, deverá conter assinatura eletrônica e não manual com carimbo (obrigatório);
· Endereço de e-mail válido do responsável (obrigatório);
· Aluno/a com necessidades educacionais especiais deverá apresentar o Laudo Médico no ato da matrícula (obrigatório).
· Protocolo de inscrição, apresentar o código de reserva, encaminhado via mensagem WhatsApp pela Central de Vagas, ou
Ficha de Encaminhamento de matrícula;
· Em casos excepcionais de famílias venezuelanas, utilizar CPF e RNM (Registro Nacional Migratório);
· Levar anotado peso e altura da criança.
Observação: Ressaltamos que as prioridades precisam ser comprovadas no ato da matrícula, caso não seja apresentado documentação que fundamente a prioridade atestada o responsável perde o direito a VAGA devendo cancelar a solicitação e submetê-la novamente conforme Instrução Normativa nº19/SEMED/GAB/2025.
Maiores informações SEMED (69) 3442-5248 whatsapp
