Qualificação profissional abre novos caminhos para moradores do Pró-Moradia Leste I

Publicada em 13/01/2026 às 11h40
A Prefeitura de Porto Velho deu início, nesta segunda-feira (12), à oferta de cursos profissionalizantes destinados aos moradores do Residencial Pró-Moradia Leste I. A iniciativa integra o Projeto de Trabalho Social (PTS) e busca ampliar o acesso à formação, estimular o empreendedorismo e apoiar a entrada ou reinserção dos participantes no mercado de trabalho.
Para os moradores, a ação representa a possibilidade de desenvolver novas habilidades e construir alternativas de geração de renda. O projeto também fortalece a autonomia das famílias e aproxima a comunidade das políticas públicas de formação e inclusão produtiva.
De acordo com a coordenadora do Projeto de Trabalho Social, Khristiane Cabral, o início dos cursos marca uma etapa aguardada pela comunidade. “Esse projeto é resultado de uma parceria com a Prefeitura de Porto Velho e tem como objetivo qualificar os beneficiários que se inscreveram no Pró-Moradia Leste e que aguardavam há bastante tempo pela realização dos cursos. Agora, com a gestão do prefeito Léo Moraes, o Projeto de Trabalho Social está tendo continuidade. Iniciamos hoje com o curso de penteado e, no próximo sábado, teremos uma palestra que vai beneficiar todos os moradores do Pró-Moradia Leste. Essa continuidade é fundamental para o futuro das famílias, porque os cursos representam geração de trabalho e renda, permitindo que elas tenham condições de custear despesas básicas e investir no bem-estar dos filhos”.
A organização do curso também está custeando o transporte dos participantes, facilitando o acesso e a permanência deles nas atividades.
O primeiro curso ofertado é o de Penteado em Cabelo Feminino, ministrado pela penteadista e maquiadora Edina Maia, que detalhou o conteúdo aplicado. “O curso é de penteados e começa com o básico, a preparação do cabelo. Vamos trabalhar penteados semi-presos, coque alto para noivas, coque baixo, entre outros. Durante esta semana, a preparação é para que elas saiam prontas para o comércio, realmente capacitadas. Ao final do curso, as alunas poderão abrir o próprio salão ou trabalhar em outros espaços, saindo daqui aptas para atuar profissionalmente na área da beleza”.
Dentro da sala de aula, diferentes perfis compartilham o mesmo objetivo: adquirir uma nova profissão. Bianca Almeida, de 21 anos, estudante e moradora do residencial, destacou a motivação em participar. “Meu objetivo em realizar esse curso é que, com os ensinamentos e o aprendizado, eu possa futuramente trabalhar no mercado da beleza ou também conseguir fazer uma renda extra”.
O curso segue até sexta-feira (16). Os demais cursos e oficinas serão ofertados de forma gradativa, conforme o cronograma do Projeto de Trabalho Social. Entre os cursos previstos estão: informática, açougueiro, atendente de farmácia, barbeiro, manicure e pedicure.
A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura em ampliar oportunidades de formação, incentivar o empreendedorismo e fortalecer a economia local por meio da qualificação profissional.
