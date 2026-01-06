Programação de Natal encerra com sorteio de motocicleta no Parque da Cidade

Publicada em 06/01/2026 às 11h39
O sorteio de uma moto Pop zero km no próximo dia 11 de janeiro, às 19h, encerra em grande estilo o Natal Porto Velho Luz: Uma Cidade Encantada, que acontece no Parque da Cidade. Com isso, a Prefeitura concede nova oportunidade para que mais pessoas aproveitem a decoração natalina e também participem do sorteio.
As inscrições continuam abertas e todas as pessoas maiores de 18 anos que visitarem o local poderão participar de forma presencial do sorteio. Para tanto, é necessário fazer o cadastro lá mesmo no Parque da Cidade, no estande que fica ao lado da Praça Nevada, no horário das 17h às 23h e apresentar documento oficial com foto.
Essa é a segunda moto a ser sorteada como parte da programação do Natal Porto Velho Luz: Uma Cidade Encantada, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Porto Velho e a Honda (Master Motos).
O sorteio da primeira moto, uma Biz 125 também zero km, aconteceu no dia 25 de dezembro. Já o da Pop deveria ter ocorrido no domingo (4), mas foi adiado para que mais pessoas tenham a oportunidade de participar.
Bruno de Holanda, presidente da Emdur e responsável pela decoração natalina, destacou que 800 mil pessoas já visitaram o Parque da Cidade nesse período de festas, mas acredita que até o dia 11 vai chegar a 900 mil, que é o dobro do público de 2024. Ele atribui tamanho sucesso a alguns fatores, como a decoração 100% do espaço, praça de alimentação bem estruturada, a pista de patinação no gelo, o trenzinho que circulou com as crianças e a casa do Papai Noel, onde as pessoas podem tirar fotos de recordação.
“Recebemos pessoas do Acre, Cacoal, Ariquemes, Ji-Paraná, Vilhena e dos distritos. A gente pode atribuir o sucesso a todos esses fatores”, disse. Ele ainda acrescentou que até o dia 11 de janeiro o Parque funcionará com todos os seus enfeites natalinos.
“Venha para o Parque da Cidade, curta todas as atrações, faça a sua inscrição para participar do sorteio dessa moto zerada e pegue o seu número da sorte”, completou.
CONFRATERNIZAÇÃO
O Natal no Parque da Cidade, especialmente preparado pela Prefeitura de Porto Velho, tem promovido mais que momentos de confraternização, lazer e integração social. A programação recheada de atrações para todas as idades, fortalece os laços familiares, valoriza o espaço público, incentiva à economia local e ainda cria o senso de pertencimento, entre outros benefícios aos frequentadores.Augusto Soares
