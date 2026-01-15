PREVISÃO DO TEMPO: quinta-feira (15) de chuvas intensas e trovoadas no Norte

Publicada em 15/01/2026 às 08h00
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta quinta-feira (15), indica céu com muitas nuvens para toda a região e pancadas de chuva com trovoadas para todos os estados ao longo do dia. As precipitações devem cobrir quase toda a região durante todo o dia — à exceção do centro-leste do Tocantins — e ter maior intensidade na porção centro-sul da região.
Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens para toda a região, com pancadas de chuva isoladas em todos os estados — exceto pelo sudeste do Tocantins, onde não deve chover. As pancadas de chuva devem amanhecer acompanhadas de trovoadas em todo o Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, sul de Roraima e extremo-norte do Tocantins.
Durante a tarde, as chuvas passam a ter menor intensidade em Roraima, Amapá, norte do Pará e no Tocantins, mas se mantêm com forte intensidade e acompanhadas de trovoadas no restante da região. Essas condições devem se manter até a noite.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para todo o Acre, Rondônia, Amazonas, centro-norte do Tocantins, quase todo o Pará — à exceção do extremo-noroeste do estado —, extremo-sul de Roraima e o litoral e extremo-sudeste do Amapá.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 34°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 98%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
