Prefeitura informa que prazo para efetivação da posse para aprovados em concurso público encerra no dia 29 de janeiro
Por Assessoria
Publicada em 03/01/2026 às 11h03
A Prefeitura de Jaru publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (31) a convocação de mais de 30 aprovados no concurso público nº001/2023. O edital é voltado para preenchimento de vagas nas funções de professor (40h), professor de libras (25h), supervisor escolar (40h) e orientador educacional (40h).

O prazo para efetivação da posse será encerrado no dia 29 de janeiro, sem possibilidade de prorrogação.

Toda a documentação deverá ser enviada por meio de peticionamento eletrônico. O edital completo pode ser acessado por meio do link http://transparencia.jaru.ro.gov.br/.../detalhe_documento...

