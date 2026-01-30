Prefeitura de Ji-Paraná intensifica recuperação de ruas em Ji-Paraná

Publicada em 30/01/2026 às 08h27
Com o compromisso de melhorar a infraestrutura urbana, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), vem ampliando as ações de manutenção viária em diversos bairros e distritos do município. Os trabalhos seguem as orientações do prefeito Affonso Cândido (PL) e têm como objetivo garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida à população.
Na quinta-feira (29), as equipes de pavimentação concluíram os serviços de tapa-buracos na rua Elaine Altafim, no trecho entre a avenida Brasil e a LH 94, no bairro Orleans II. Também foram atendidas a rua Argemiro Luiz Fontoura, entre as ruas São Paulo e Verdelina, no bairro Alto Alegre, além da rua Guatemala, no bairro Boa Esperança. Os trabalhos foram iniciados ainda na avenida Transcontinental, entre as ruas Antônio Oliveira Meronho e Francisco Lopes, no bairro Dois de Abril.
De acordo com o prefeito Affonso Cândido, as intervenções são fundamentais para evitar o surgimento de pontos críticos que possam comprometer o tráfego de veículos e pedestres. “São várias frentes de trabalho atuando simultaneamente em diferentes bairros para manter o município com ruas organizadas e em boas condições, garantindo a fluidez do trânsito”, destacou.
A Prefeitura informou que as ações atendem às demandas recebidas diariamente por meio dos canais oficiais e que a expectativa é de intensificação dos serviços com a redução do período chuvoso. Os trabalhos seguem focados na recuperação de trechos danificados pelo desgaste natural do asfalto e pelos efeitos das chuvas, assegurando melhores condições de mobilidade urbana.
As solicitações de manutenção podem ser encaminhadas pelas redes sociais oficiais da Prefeitura, pelo telefone ou WhatsApp (69) 3416-4161, ou presencialmente na sede da Semosp, localizada na avenida Dois de Abril, nº 2221, bairro Jardim dos Migrantes.
