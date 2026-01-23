Prefeitura apresenta programação especial para comemorar os 111 anos de instalação de Porto Velho

Publicada em 23/01/2026 às 08h29
Uma programação toda especial foi elaborada pela Prefeitura de Porto Velho para celebrar em grande estilo os 111 anos de instalação do município, no próximo dia 24 de janeiro. Haverá passeio ciclístico, passeio de barco pelo rio Madeira, exibição da Locomotiva 18 e homenagens a personalidades, entre outras atrações que relembram a história dos ‘bravos pioneiros’.
“Nossa história está associada a dois fenômenos: um natural, que é o rio Madeira e outro de força humana, que é a Madeira-Mamoré. O prefeito Léo Moraes entende que por justiça histórica, de identidade e de pertencimento, sempre associar o aniversário do município a essas duas representatividades. Por isso, a programação se baseia justamente nesse cenário”, destacou o secretário-executivo da Secretaria Municipal de Esporte Turismo e Lazer (Semtel), Aleks Palitot.
Um dos momentos mais emocionante das comemorações será a homenagem aos pioneiros e personalidades protagonistas da história da cidade. Eles receberão a comenda Madeira-Mamoré, a maior honraria que alguém pode receber da Prefeitura de Porto Velho, como forma de reconhecer o muito que eles fizeram pela capital de Rondônia.
Outro acontecimento que promete muitas emoções é o retorno dos passeios de Barcos Tradicionais pelas águas do Madeira, com saída da Madeira Mamoré, após quase uma década na região do Cai n’Água. O momento é aguardado com expectativa tento pelos proprietários das embarcações quanto pela população.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
7h30 às 9h30- Saindo da Prefeitura - Bike Tour percorre ruas e pontos históricos da cidade, finalizando no complexo Madeira-Mamoré;
9h30- Hasteamento da Bandeira de Porto Velho no complexo Madeira-Mamoré, com apresentação da Banda de Música da Polícia Militar e do Exército Brasileiro;
10h às 12h e 14h às 16h- Passeio de Litorina;
10h às 22h - Feira do sol com exposição de artesanato e ações de economia criativa;
10h30- Entrega de comendas a pioneiros, autoridades e personalidades no Teatro Banzeiros e exibição do trailer do documentário da Locomotiva 18;
16h- Abertura da Feira Compre Mais Aqui (Acep e Prefeitura);
16h30- Exibição da Locomotiva 18;
17h- Lançamento do passeio de Barco "Navegando pelas origens";
17h30- Saída das embarcações com com apresentações culturais.
