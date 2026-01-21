Prefeitura apoia produtores na produção de silagem de qualidade em Ji-Paraná

Publicada em 21/01/2026 às 14h09
Desde o início da atual gestão, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (Semagri), vem oferecendo apoio direto aos produtores rurais, especialmente da agricultura familiar, por meio do programa “Porteira a Dentro”. A iniciativa disponibiliza horas-máquina e serviços de infraestrutura dentro das propriedades, como terraplanagem, abertura e recuperação de estradas, preparo do solo (gradagem e aração) e transporte de insumos (calcário).
Na manhã desta quarta-feira, 21, o secretário municipal de Agricultura, Marcus Cândido, destacou a importância do programa para o desenvolvimento da agricultura familiar. “Estamos garantindo acesso a serviços de máquinas que, muitas vezes, os agricultores não conseguem contratar de forma particular devido ao alto custo. Nosso objetivo é fortalecer os produtores, gerar mais renda e melhorar a qualidade de vida no campo”, afirmou.
Ainda segundo o secretário, o apoio à produção de silagem é fundamental para a manutenção da pecuária leiteira. “Queremos garantir que os produtores tenham acesso às ferramentas e tecnologias necessárias para manter a qualidade do rebanho. A silagem é essencial para a nutrição das vacas leiteiras, especialmente em períodos de estiagem”, ressaltou Marcus Cândido.
Na Linha Gasoli, setor Gleba G, o produtor rural conhecido como senhor Didi, morador da região há mais de 40 anos, foi beneficiado com o apoio da Semagri para a produção de silagem de milho. Com o uso de equipamentos como trator, ensiladeira e caçamba forrageira, foi possível produzir silagem de alta qualidade, que servirá como suplemento alimentar para o rebanho leiteiro, especialmente durante o período de estiagem na região.
Para participar do programa “Porteira a Dentro”, os produtores rurais devem atender aos seguintes requisitos: possuir cadastro atualizado junto à Semagri, comprovar a posse ou propriedade rural e estar inscritos no Cadastro da Agricultura Familiar (CAF).
