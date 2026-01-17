Prefeito de Vilhena anuncia reajuste de 30% nos salários dos servidores municipais

Publicada em 17/01/2026 às 08h50
Um reajuste salarial de 30% para os servidores públicos municipais de Vilhena foi anunciado pelo prefeito delegado Flori Cordeiro, do Podemos.
A comunicação oficial foi feita em ato público realizado ao lado de representantes do sindicato que representa o funcionalismo do município, localizado no Cone Sul de Rondônia.
O aumento informado alcança o conjunto dos servidores municipais e foi apresentado pela administração como medida voltada à recomposição dos vencimentos da categoria. Durante o anúncio, a presença da entidade sindical foi destacada como parte do processo de diálogo entre o Executivo municipal e os trabalhadores do serviço público.
O percentual divulgado passa a integrar a política salarial do município, conforme informado na ocasião.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!