Prefeito de Vilhena anuncia reajuste de 30% nos salários dos servidores municipais
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 17/01/2026 às 08h50
Nos acompanhe pelo Google News

 Um reajuste salarial de 30% para os servidores públicos municipais de Vilhena foi anunciado pelo prefeito delegado Flori Cordeiro, do Podemos.

A comunicação oficial foi feita em ato público realizado ao lado de representantes do sindicato que representa o funcionalismo do município, localizado no Cone Sul de Rondônia.

O aumento informado alcança o conjunto dos servidores municipais e foi apresentado pela administração como medida voltada à recomposição dos vencimentos da categoria. Durante o anúncio, a presença da entidade sindical foi destacada como parte do processo de diálogo entre o Executivo municipal e os trabalhadores do serviço público.

O percentual divulgado passa a integrar a política salarial do município, conforme informado na ocasião.

Geral Valorização
Imprimir imprimir