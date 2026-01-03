Publicada em 03/01/2026 às 11h15
UNIÃO CACOALENSE
O time da “capital do café”, representante Rondônia na Copinha
/2026, inicia amanhã, 4, na cidade de São Carlos, sua participação na competição realizada pela Federação Paulista de Futebol, às 16h15 (hora de Cacoal), jogando contra o time da sede, o São Carlense.
IDADE
A Copinha 2026, que começou nesse dia 2, tem participação de jogadores nascidos entre os anos de 2005 (21 anos) e 2010 (16 anos). A mais importante competição de base do Brasil, tem este ano 128 clubes, divididos em chaves jogando em 32 sedes. que está na 56ª edição, contará com 128 clubes participantes, distribuídos em 32 sedes.
EM BRASILIA
A supercopa “Rei do Brasil” entre os campeões da Copa do Brasil, o Corintians e o Flamengo campeão do Brasileirão, será no estádio “Mané Garrincha”, com 50% do estádio disponível para cada torcida.
A data do jogo já está marcada, dia 1 de fevereiro.
PÚBLICO
As 10 maiores médias de público de 2025: River Plate: 85.018 torcedores por jogo, Borussia Dortmund: 81.241, Bayern de Munique: 75.000, Real Madrid: 74.307, Manchester United: 73.987, Milan: 70.958, Inter de Milão: 68.881, Olympique de Marselha: 64.945, West Ham: 62.454 e Flamengo: 62.191
CALENDÁRIO
Confirmado o calendário do futebol brasileiro para 2026: Estaduais – 11 de janeiro a 8/3. Supercopa do Brasil – 1º de fevereiro. Copas -
Nordeste – 25 de março a 7 de junho. Verde – 25 de março a 7 de junho.
Sul-Sudeste – 25 de março a 7 de junho. Copa do Brasil – 18 de fevereiro a 6 de dezembro. Brasileirão – 28 de janeiro a 2 de dezembro. Brasileiro da Série B – 21 de março a 28 de novembro. Série C do Brasileiro – 5 de abril a 25 de outubro. Série D Brasileiro – 5 de abril a 13 de setembro.
DIFERENÇA I
Em 1982 o Brasil, que tinha, segundo a imprensa, “a melhor seleção brasileira de todos os tempos” – eles nunca viram a de 1970 jogar. Em 1982 a seleção que a imprensa brasileiro dizia ser a melhor do mundo, ficou na “tarde de Sarriá”, vencida pela Itália. Em 86, México, o Brasil foi eliminado pela França nos pênaltis.
DIFERENÇA II
Em 82 estavam em campo, dentre outros, Júnior, Sócrates, Zico. Em 86 Júnior, Sócrates e Zico, uma espécie de reserva. O técnico era o mesmo: Telê Santana. Zico e Sócrates perderam pênaltis.
DIFERENÇA III
A seleção do Gabão foi eliminada da Copa de Nações Africanas perdendo todas as partidas das eliminatórias: toda a comissão técnica foi demitida logo após o último jogo.
