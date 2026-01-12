Natal Porto Velho Luz encerra com premiação no Parque da Cidade

Publicada em 12/01/2026 às 08h26
A Prefeitura de Porto Velho realiza neste domingo, 11 de janeiro, o encerramento oficial do Natal Luz, no Parque da Cidade, a partir das 19h. A programação marca o fim de uma das maiores ações natalinas já promovidas no município, reunindo famílias em um ambiente de lazer, cultura e celebração.
Evento é aberto ao público e encerra a programação natalina
Ao longo das últimas semanas, o Natal Luz transformou o Parque da Cidade em um espaço de convivência e encantamento, com iluminação temática, apresentações culturais, atrações musicais e atividades voltadas para o público infantil, fortalecendo o espírito natalino e incentivando a ocupação dos espaços públicos.
Como parte da programação de encerramento, o público poderá acompanhar o sorteio de uma motocicleta, atração especial que promete movimentar a noite final do evento e ampliar a participação popular.
O evento é aberto ao público e encerra a programação natalina com uma noite de celebração, integração e confraternização entre as famílias porto-velhenses.
