MPRO e PRF deliberam plano de ação para a defesa de direitos humanos no Carnaval de 2026

O Ministério Público de Rondônia (MPRO), por meio do Núcleo de Atendimento às Vítimas (Navit), coordenado pela promotora de Justiça Tânia Garcia, realizou na terça-feira (13/1), em Porto Velho, uma reunião com representantes do Escritório de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para tratar do cumprimento do Acordo de Cooperação Técnica que envolve a cooperação institucional para a defesa de direitos humanos, no contexto da campanha alusiva ao protocolo “Não é não” no período carnavalesco.
O encontro, que também contou com a presença da promotora de Justiça Maira Coura, definiu estratégias para provocar informação, mobilização e sensibilização dos foliões e da sociedade em geral para a prevenção da violência contra a mulher, incluindo distribuição de materiais, gravação de vídeos e ações em locais de grande circulação, como os locais das atividades carnavalescas e a Rodoviária.
A campanha, voltada para conscientizar foliões sobre o respeito às mulheres, também será realizada com apoio da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), além de outras parcerias que envolvem a Rede Lilás, sociedade civil, além de outros serviços especializados e blocos carnavalescos. A iniciativa busca reforçar que assédio e qualquer outra forma de violência não fazem parte da festa. As ações serão divulgadas em eventos carnavalescos e pontos estratégicos da cidade.
Mobilização prevista
Entre as atividades definidas estão a entrega de materiais informativos e ações educativas em locais públicos. A PRF vai reforçar a mensagem por meio de vídeos com orientações. Uma mobilização está programada para acontecer na rodoviária municipal na primeira semana de fevereiro, com objetivo de atingir o maior número de pessoas.
Banda do Vai Quem Quer
Além da campanha tradicionalmente realizada pelo MPRO a cada período carnavalesco, que sempre conta com o apoio e participação de todos os blocos e escolas carnavalescas, neste ano a instituição também será parceria de uma campanha temática da Banda do Vai Quem Quer, que traz para o contexto carnavalesco o compromisso social de todos se envolverem para a prevenção e o enfrentamento a qualquer situação de violência contra a mulher, como o lema: “Se tem violência contra a mulher, a Banda mete a colher!".
