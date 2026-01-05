Maduro declara inocência em audiência em NY e diz que ainda é presidente

Publicada em 05/01/2026 às 14h57
Nesta segunda-feira (5), o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se declarou inocente diante da Justiça dos Estados Unidos, em Tribunal de Nova York, onde alegou ser um "prisioneiro de guerra" do governo Trump.
Capturado no sábado (3) em Caracas, o venezuelano, que é acusado de narcoterrorismo, conspiração para o tráfico de cocaína, posse de armas e explosivos e conspiração para a posse de armas e explosivos, declarou inocência em todos os crimes que responde na Justiça norte-americana.
Maduro compareceu ao tribunal para sua 1ª audiência, na qual ouviu formalmente os crimes pelos quais é acusado. Ele estava com algemas nos tornozelos e fone de ouvido, para escutar a tradução em espanhol do que o juiz o questionava. A sessão aconteceu apenas para os acusados terem conhecimento das acusações.
O juiz responsável pelo caso marcou uma nova audiência para 17 de março, na qual Maduro e sua esposa prestarão depoimento.
