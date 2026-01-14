Janeiro Branco reforça a importância da saúde mental entre os servidores em Porto Velho

Publicada em 14/01/2026 às 08h51
Com o tema “Paz, equilíbrio e saúde mental”, a campanha Janeiro Branco reforça, neste início de ano, a importância de olhar com mais atenção para a saúde mental dos servidores públicos. Em Porto Velho, a iniciativa tem sido destacada pela Secretaria Municipal de Administração (Semad) como parte do compromisso com o bem-estar, a valorização e a qualidade de vida no ambiente de trabalho.
A rotina do serviço público envolve diversas responsabilidades constantes, busca por resultados e, muitas vezes, pressão emocional dentro de casa. De acordo com a psicóloga da Semad, Andreza Barbosa, cuidar da saúde mental é essencial para prevenir o adoecimento e promover equilíbrio.
“Desde a pandemia que a gente não tinha o costume de cuidar da saúde mental. E a partir do momento que a gente percebeu o quanto que isso pode nos adoecer, a gente passou a cuidar. A saúde mental influencia diretamente a forma como o servidor se relaciona com o trabalho, com os colegas e com a própria vida pessoal”, destaca a psicóloga.
APOIO ESSENCIAL
Segundo ainda a psicóloga , o Departamento de Saúde Ocupacional da Semad, tem buscado desenvolver atividades que possam auxiliar na consciência da importância do autocuidado. Sintomas como cansaço excessivo, irritabilidade, ansiedade e desmotivação não devem ser ignorados. O plantão psicológico e as palestras educativas são fundamentais na rede de apoio aos servidores de diversas secretarias.
Ao investir na saúde mental dos servidores, Porto Velho avança na construção de um serviço público mais humano, eficiente e comprometido com quem trabalha diariamente em prol da sociedade. Segundo a servidora da Semad, Geovanna Ferreira, o serviço representa uma oportunidade para que todos os servidores cuidem da saúde mental.
“Esse espaço é muito importante, pois o servidor atravessa por várias questões pessoais seja de casa ou do trabalho. Ter esse local aqui na Semad, que não é voltado apenas para esses servidores, é a porta de entrada para os servidores buscarem ajuda psicológica e que mostrar que você não está sozinho”, disse a servidora.
DIGNIDADE E BEM-ESTAR
A Semad ressalta que a campanha vai além da conscientização e reforça a necessidade de criar ambientes de trabalho mais saudáveis e acolhedores. Vale destacar que servidores emocionalmente equilibrados desempenham melhores suas funções e contribuem diretamente para a melhoria dos serviços prestados à população.
A campanha lembra ainda que a saúde mental deve ser uma prioridade durante todo o ano, e não apenas em janeiro. O Janeiro Branco surge como um ponto de partida para fortalecer uma cultura organizacional baseada no respeito, na empatia e no cuidado com as pessoas.
“Buscar ajuda, buscar desenvolver uma rotina com esporte, alimentação e principalmente o sono. São algumas dicas que eu recomendo e se perceber algum sintoma procurar ajuda de um profissional para que essa situação seja acompanhada o quanto antes”, finaliza a psicóloga.
