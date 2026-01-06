ENERGISA troca mais de uma geladeira por dia em Rondônia com ações de eficiência energética

Publicada em 06/01/2026 às 11h32
Trocar equipamentos antigos por modelos mais eficientes tem feito diferença real na vida de milhares de rondonienses. Somente em 2025, o Projeto de Eficiência Energética da Energisa possibilitou a substituição de mais de 2 mil geladeiras por modelos com Selo Procel de Economia de Energia, o que representa mais de uma geladeira trocada por dia em Rondônia em um ano. A iniciativa também viabilizou a entrega de mais de 60 mil lâmpadas de LED e 2 mil ventiladores, em 11 municípios do estado, incluindo a capital.
O projeto atende famílias de baixa renda inscritas na Tarifa Social de Energia Elétrica, além de instituições sociais e de saúde, como hospitais, lares de idosos, associações Pestalozzi e outras entidades que prestam serviços essenciais à população.
Economia que chega na conta e melhora a qualidade de vida
Os equipamentos substituídos são, em sua maioria, antigos e apresentam alto consumo de energia. Com a troca por itens mais modernos e eficientes, os beneficiados passam a consumir menos eletricidade, o que resulta em redução no valor da fatura de energia e mais conforto no dia a dia.
Além do impacto financeiro, a ação contribui diretamente para o uso consciente dos recursos naturais e para a sustentabilidade do sistema elétrico.
De acordo com Rérisson Bessa, analista de eficiência energética da Energisa Rondônia, o projeto reforça o compromisso da empresa com a população mais vulnerável e com o desenvolvimento sustentável do estado.
“Quando substituímos uma geladeira antiga ou trocamos lâmpadas ineficientes por modelos mais econômicos, estamos levando alívio para o orçamento das famílias e, ao mesmo tempo, promovendo o consumo consciente de energia. É uma ação que gera impacto social, econômico e ambiental positivo”, destaca Rérisson.
Energia que transforma comunidades
O Projeto de Eficiência Energética da Energisa é regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e integra um conjunto de ações voltadas à redução do desperdício de energia, ao fortalecimento das comunidades atendidas e à promoção da sustentabilidade.
Desde 2018, a Energisa já investiu mais de R$ 70 milhões em eficiência energética em Rondônia, beneficiando organizações sociais, hospitais, escolas e serviços públicos. As iniciativas proporcionam uma economia anual de aproximadamente 25 mil megawatts-hora (MWh), energia suficiente para abastecer mais de 10 mil residências populares. Além disso, já evitaram a emissão de cerca de 3,1 mil toneladas de dióxido de carbono (CO₂), consolidando Rondônia como referência em boas práticas de sustentabilidade na Amazônia.
