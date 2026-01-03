Deputado Lúcio Mosquini entrega implementos agrícolas na Linha 114 em Presidente Médici

Publicada em 03/01/2026 às 08h00
A rotina da agricultura familiar em Presidente Médici passa a contar com melhores condições de trabalho após a entrega de implementos agrícolas destinados à comunidade da Linha 114. Os equipamentos, que passam a integrar o dia a dia dos produtores rurais, têm como objetivo ampliar a produtividade, reduzir o esforço físico no campo e fortalecer a base econômica local vinculada à produção de alimentos.
A ação foi realizada na sexta-feira, 2 de janeiro, durante agenda no município, quando o deputado federal Lucio Mosquini esteve na Linha 114 para acompanhar a entrega dos implementos. Segundo foi informado, a iniciativa atende diretamente agricultores que vivem da terra e dependem de estrutura adequada para manter a produção e a renda familiar.
O atendimento à comunidade ocorreu a partir de uma solicitação apresentada pelo vereador Lei do Riachuelo, com apoio do prefeito Sérgio. A articulação também contou com a participação da associação local, responsável pela organização da demanda e pela mobilização dos produtores beneficiados.
Durante a agenda, o parlamentar destacou que investir no campo representa fortalecer a produção, garantir dignidade a quem planta e cria e contribuir para o desenvolvimento dos municípios. Ele também agradeceu à comunidade da Linha 114 pela parceria, citando o presidente da associação, Adriano, além dos associados envolvidos no processo.
A entrega dos implementos reforça o apoio à agricultura familiar e à atividade rural como base da economia local. De acordo com a manifestação do deputado, defender quem vive da terra significa assegurar alimento na mesa das famílias e contribuir para a sustentabilidade econômica dos municípios, mantendo o compromisso de atuação junto ao setor produtivo rural.
