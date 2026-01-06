Campanha Janeiro Roxo reforça enfrentamento à hanseníase e alerta para diagnóstico precoce em Rondônia

Publicada em 06/01/2026 às 10h54
Rondônia intensifica, ao longo do mês de janeiro, as ações de enfrentamento à hanseníase por meio da campanha Janeiro Roxo, iniciativa nacional que busca fortalecer diagnóstico precoce, tratamento oportuno e conscientização sobre o estigma e discriminação associada à doença.
A campanha tem como foco ampliar a conscientização da população sobre uma doença que tem cura e cujo tratamento é ofertado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de reforçar estratégias de vigilância de contatos e qualificação da assistência em saúde, sob coordenação da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o enfrentamento à hanseníase é uma prioridade de saúde pública. “O governo do estado tem investido no fortalecimento da vigilância em saúde e na ampliação do acesso aos serviços, porque sabemos que o diagnóstico precoce é fundamental para evitar sequelas e garantir qualidade de vida à população”, salientou.
AÇÕES DE VIGILÂNCIA
De acordo com a Coordenação Estadual de Controle da Hanseníase da Agevisa/RO, a doença ainda representa um desafio significativo no estado. “Rondônia ocupa posição de destaque no cenário nacional em taxa de detecção, o que exige ações permanentes de vigilância, capacitação dos profissionais e sensibilização da sociedade”, explicou o diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima.
Dados epidemiológicos demonstram a persistência da hanseníase no estado. Em 2024, foram notificados 343 casos novos, com taxa de detecção de 19,70 casos por 100 mil habitantes, classificando Rondônia como área de alto risco, segundo parâmetros do Ministério da Saúde. A ocorrência de casos em menores de 15 anos reforça a manutenção da transmissão ativa da doença.
As ações da campanha Janeiro Roxo envolvem a atuação integrada da Agevisa/RO com os municípios, incluindo capacitação de profissionais da Estratégia de Saúde da Família, supervisão técnica, intervenções em municípios prioritários e fortalecimento dos Grupos de Autocuidado em hanseníase, considerados estratégicos para a prevenção de incapacidades físicas, redução do estigma e promoção do empoderamento das pessoas acometidas.
