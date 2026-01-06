CadÚnico terá pausas ao longo do ano para manutenção do sistema em Porto Velho

Publicada em 06/01/2026 às 11h13
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semias), informa que o Sistema de Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) segue um calendário nacional anual de indisponibilidade. A programação é definida pelo Governo Federal e ocorre para manutenção técnica, atualização e cruzamento de informações com bases de dados nacionais.
Nos períodos previstos, o sistema fica temporariamente fora do ar. Durante essas datas, não há realização de novos cadastros, atualizações, revisões ou consultas. A interrupção atinge tanto as unidades do Cadastro Único quanto os Centros de Referência de Assistência Social (Cras).
Segundo a Semias, o calendário é elaborado e divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e pode sofrer alterações ao longo do ano, conforme necessidade técnica do sistema.
“As pausas seguem um planejamento nacional e têm como objetivo assegurar a proteção, a confiabilidade e a qualificação dos dados do Cadastro Único”, afirma Clovis Henrique da Silva, gerente do Cadastro Único de Porto Velho.
A Secretaria informa que qualquer mudança nas datas será comunicada com antecedência pelos canais oficiais da Prefeitura de Porto Velho, pelas redes sociais institucionais e por avisos nas unidades de atendimento.
A orientação é para que os cidadãos acompanhem as divulgações oficiais e evitem buscar atendimento fora dos períodos de indisponibilidade.
