Cadela vítima de maus-tratos regatada pela polícia é diagnosticada com câncer e inicia tratamento especializado custeado pelo município

30/01/2026
A Polícia Civil efetuou a prisão de um homem acusado de maus-tratos contra animais nesta semana, em Vilhena. A ação foi motivada por imagens que circularam nas redes sociais, nas quais o suspeito aparecia pilotando uma motocicleta enquanto arrastava uma cadela amarrada pelo pescoço. Por meio das imagens, os agentes identificaram o indivíduo e realizaram o resgate do animal.
A cadela, agora batizada de Vitória, foi encaminhada a uma clínica veterinária para avaliação e cuidados de higiene. Segundo o médico veterinário Alex Machado, embora não apresente lesões físicas graves decorrentes do ocorrido, os exames clínicos diagnosticaram que o animal possui um Tumor Venéreo Transmissível (TVT).
“A Vitória tem um câncer contagioso comum em cães, transmitido pelo contato direto entre células tumorais. Como o tumor está muito grande, iniciamos sessões semanais de quimioterapia para reduzir a massa celular e, futuramente, avaliar a possibilidade de cirurgia”, explicou o médico.
O tratamento de Vitória está sendo realizado em uma clínica particular, com custos integralmente cobertos pela Prefeitura de Vilhena. O atendimento é viabilizado por um convênio firmado entre o município e a clínica, destinado a animais resgatados de situações de maus-tratos ou vítimas de acidentes.
De acordo com a secretária adjunta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Savanelle Arotirene Tavares Rocha, o convênio foi estabelecido há cerca de dois meses em caráter emergencial. A medida foi tomada após uma intervenção sanitária em um abrigo local Desde então já foram realizados cerca de 350 atendimentos variados, desde procedimentos como aplicação de vacinas e vermífugos até internações e castrações.
Atualmente, além de Vitória, outros 20 animais recebem assistência médica especializada na unidade por meio da parceria com a administração municipal.
