Cacoal lidera qualidade de vida em Rondônia após mais de R$ 40 milhões em investimentos

O avanço dos indicadores de qualidade de vida colocou Cacoal na primeira posição no ranking estadual, resultado associado a um ciclo contínuo de investimentos públicos e à execução de projetos estruturantes. Os números refletem uma trajetória de crescimento sustentada por planejamento e pela aplicação de recursos em diferentes áreas da administração municipal.
Ao longo desse processo, mais de R$ 40 milhões foram investidos no município, com impactos diretos no cotidiano da população e na ampliação das condições de desenvolvimento urbano e social. Os aportes vêm sendo direcionados de forma gradual, acompanhando uma estratégia de longo prazo voltada à consolidação de resultados.
O desempenho alcançado também reforça a posição de Cacoal entre os municípios que mais se destacam em Rondônia, tanto pelo volume de investimentos quanto pela consistência das ações implementadas. O cenário atual é descrito como fruto de trabalho contínuo, compromisso administrativo e foco na melhoria dos serviços ofertados à população.
A administração municipal mantém a execução de novos projetos e ações, com a perspectiva de ampliar oportunidades e sustentar os índices positivos registrados. A construção do futuro da cidade segue baseada na continuidade dos investimentos e na adoção de práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento.
