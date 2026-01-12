Após obras, avenida Rio de Janeiro resiste a chuva forte sem alagamentos

Publicada em 12/01/2026 às 08h34
As chuvas registradas neste sábado (10), que superaram os 26 milímetros, segundo dados do Instituto Climatempo, colocaram à prova os serviços de drenagem executados pela Prefeitura de Porto Velho ao longo de 2025.
Para verificar a eficiência das intervenções, o prefeito Léo Moraes liderou uma diligência por diversos pontos da cidade que historicamente sofriam com alagamentos já nas primeiras pancadas de chuva. Um dos locais visitados foi a avenida Rio de Janeiro, onde uma nova realidade pôde ser constatada.
Novo sistema de drenagem deixa o escoamento de água mais ágil
O cruzamento entre as avenidas Rio de Janeiro e Rio Madeira, que antes tinha carros e comércios frequentemente tomados pela água, hoje é exemplo da eficácia das obras realizadas pelo município. Mesmo com o volume expressivo de chuva, o escoamento ocorreu de forma mais rápida, evitando transtornos prolongados.
“Saímos em uma ronda nos pontos onde já atuamos. Vimos que a água sobe, como é comum em qualquer cidade, mas o mais importante é o tempo de drenagem. Hoje, ela escoa com muito mais rapidez. É preciso deixar claro que ainda existem pontos onde não chegamos e que alagaram. Nossas equipes estão espalhadas por toda a cidade, atuando exatamente nesses locais críticos e históricos”, afirmou o prefeito Léo Moraes.
As melhorias fazem parte de um conjunto de ações que inclui a implantação de ecobueiros, ecobarragens, serviços inéditos de drenagem profunda e a limpeza sistemática de canais.
De acordo com a prefeitura, os resultados já são visíveis e o planejamento prevê a ampliação dessas obras para todos os pontos considerados precários dentro do perímetro urbano.
